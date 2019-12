ASOS zbog tužbe povukao igru u kojoj ismijavaju pretile osobe

Danielle Vanier objavila je fotografiju s ASOS-ove web-stranice na svom Twitter profil i ljudi nisu bili oduševljeni proizvodom. Riječ je o odjelu na napuhavanje koje je dizajnirano tako da igrače prikazuje krupnijima dok nose ružičastu haljinu. Igru od 270 kuna je proizvela kompanija Typo, ali ju je prodavao i ASOS na svojoj web-stranici u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Kao netko tko se bavi baletom cijeli svoj život, smatram da ovakva smeća odbijaju ljude od uključivanja i pohađanja plesne nastave. Ples je za SVE! - odgovorila je Kate Winney na Danielleinu objavu.

- Ne, ne valjda i ASOS. Zašto ne postoji barem jedno mjesto gdje možemo ići bez straha da nas ne sramote zbog izgleda - dodao je drugi korisnik.

Erm, @ASOS - What is this please? Why would you stock something that is clearly marketed towards laughing at a body that looks like mine? pic.twitter.com/FUdGG4Nj20