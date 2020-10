Astrologija: Što nam sve donose zadnja tri mjeseca ove godine i hoće li nam napokon biti bolje

Ako nam je početak i tijek 2020. godine bio poput mračnog duševnog doba, krajem godine osjećat ćemo se kao da vidimo prve zrake svjetlosti koje će dati naslutiti kako nam dolaze bolja vremena

Ova 2020. je bila predodređena biti ultra transformativna godina, a o tome su govorili mnogi ljudi koji se bave astrologijom. Iako nije bilo lako predvidjeti što će se sve u njoj događati, mnoga kozmička poravnavanja su sa sobom donijela globalno obolijevanje ljudi, veću kontrolu građana koju vladajući provode ili barem to pokušavaju te tjeskobno raspoloženje, pa čak i strah za budućnost. Ali, ova godina donosi i podizanje svijesti o važnosti zajedništva i toga koliko smo svi zajedno beskrajan potencijal ako se udružimo i radimo zajedno, prenosi foreverconscious.com.

Glavni kozmički događaj, koji je započeo ovo duboko zaranjanje u preobražajnu 2020. godinu, bio je konjunkcija Saturna i Plutona, koja se dogodila 12. siječnja 2020. godine. Od tog trenutka krenuli smo kao čovječanstvo putem transformacije. Ova 2020. je godina za koju astrolozi kažu da je odlučujuća, ona će oblikovati našu budućnost.</p><p>Iako se čini da su rujan, listopad i studeni usredotočeni na preispitivanje prošlosti i 'glačanje' onoga što nam je već predstavljeno, prosinac donosi svježu energiju i još jedno veliko kozmičko poravnanje. Ovoga puta to je konjunkcija Jupitera i Saturna, koja pada na Solsticij.</p><p>Konjunkcija Jupitera i Saturna događa se svakih nekoliko desetljeća i poznata je kao Velika konjunkcija. Specijalna je i ukazuje na početak nove ere. Nakon tog perioda ljudi se mogu nadati kako će početi viđati rezultate transformacijskih poslova koje su radili.</p><p>Ako nam je početak 2020. godine bio poput mračnog duševnog doba, krajem godine osjećat ćemo kao da vidimo prve zrake svjetlosti kroz pukotine tog crnila koje se nadvilo nad nas.</p><h2>Listopad</h2><p><strong>Riječ koja opisuje ovaj mjesec je - oslobođenje.</strong></p><p>Listopad započinje i završava punim Mjesecom. Puni Mjeseci su oduvijek doba puštanja, pa to što ih imamo dva u jednom mjesecu označava period u kojemu nas se potiče da doista pustimo i oslobodimo se nekih stvari. Moguće je da ćemo se kroz listopad morati nečega odreći, ti to ne samo na osobnoj, već i na kolektivnoj razini.</p><p>Kad se nešto pusti, u nama ostaje slobodan prostor, a naš je prirodni instinkt hvatati se za nešto čime ćemo ispuniti taj prostor. Ipak, ne treba očekivati da će se to brzo dogoditi već moramo dati vremena i prihvatiti energiju sporijeg tempa u kozmičkom svijetu.</p><p>Ova praznina može u ljudima stvoriti osjećaj letargije, neodlučnosti ili zbunjenosti. Možda ćemo se morati najprije suočavati sami sa sobom kako bi bolje shvatili što zapravo želimo i trebamo. Važno je ostati strpljiv i vjerovati da će sve biti kako treba.</p><p>Iako listopad donosi reflektirajuću energiju, nudi nam i šansu da obradimo sve promjene koje su se do sada dogodile u našem umu, tijelu i duši. U listopadu kao da će nam Svemir staviti ruku na rame i reći: 'Pustite sve van iz sebe. Dopustite si izbistriti pomake i promjene koje ste doživjeli. Ne trebate više biti jaki, u redu je biti ranjiv. U redu je da se izgubite, jer ćete pronaći novi put.'</p><h2>Studeni</h2><p><strong>Riječ koja opisuje ovaj mjesec je - povjerenje.</strong></p><p>Ovaj mjesec pozvani smo vjerovati sebi, Svemiru i dobroti ljudi u svijetu. Pronađite dobrotu u svojem životu i ljudima oko sebe. Usredotočite se na zahvalnost i sve što imate, a na čemu ste zahvalni.</p><p>Neka vaša vizija bude ukorijenjena u onome što želite vidjeti, a ne u onome za što se bojite da će se dogoditi. Mislite pozitivno, ne negativno. Neka vaša energija bude usmjerena prema svjetlosti i znajte da bez obzira što se događa oko vas - snaga leži u vama, a ne izvan vas.</p><p>U ovom mjesecu moći ćemo vidjeti pojačane napetosti u svijetu, a sve što je ugušeno ili potisnuto moglo bi izbiti na površinu. Možda ćemo primijetiti velike pomake i transformacije u vlastitom životu i u stavovima svijeta oko nas, posebno s početkom sezone pomrčina.</p><p>Iako su ove pomrčine moćne, blaže su od onih koja smo doživjeli ranije tijekom godine. Otvorit će nam nove putove i pomoći nam da nadogradimo i promijenimo našu stvarnost.</p><p>U ovom periodu imat ćemo priliku prijeći na svjetliju i potpuniju vremensku liniju na osobnoj razini. Neka vaše vibracije budu podignute koliko možete. Neka vaše srce bude otvoreno za ljubav prema svima. Vježbajte opraštanje i pogledajte kako biste mogli biti podrška ljudima oko sebe.</p><p>Ovo je vrijeme da se usredotočite i na služenje svojoj zajednici i svojim bližnjima - zapitajte sami sebe na koji način možete pomoći, umjesto da osuđujete.</p><p>Ovaj mjesec će biti naš vodič.</p><h2>Prosinac</h2><p><strong>Kraj je godine i ljudi će slaviti. </strong></p><p>Možda je lako osvrnuti se na ovu godinu i sve užasne stvari koje su se događale, ali što je s pozitivnim stvarima? Zapitajte se! Usredotočite se na darove i dobre stvari koje vam je donijela 2020. Možda ćete morati dobro promisliti da biste ih pronašli, ali one definitivno postoje u vašem životu.</p><p>Zapitajte se koliko ste zalazaka Sunca i zvjezdanog noćnog neba vidjeli ove godine, a da ste na to baš obratili pažnju i bili zahvalni. Tiši i sporiji tempo 2020. godine omogućili su svima nama da promijenimo svoj odnos s planetom, bili toga svjesni ili ne.</p><p>Glas majke Zemlje i dalje će biti sve glasniji, posebno u 2021. godine.</p><p>Iako prvi dio prosinca nosi određeni rezidualni intenzitet, on donosi i pomrčinu Sunca. Pomrčine Sunca označavaju zoru novog početka. Novo poglavlje je ovdje, a to će unijeti osjećaj uzbuđenja i nade u ljude.</p><p>Velika povezanost Jupitera i Saturna događa se nekoliko dana kasnije donoseći sa sobom nove energije koje će se probijati do nas. I dok će tim novim energijama trebati vremena da isplivaju na površinu, vrijeme će se brzo prolaziti i počet ćemo osjećati sve veći zamah.</p><p>Osjećat ćemo se samoinicijativnije i smjelije, a također i zaduženije za svoju sudbinu. Shvatit ćemo da je naša sudbina u našim rukama. Osjetit ćemo da se nalazimo na pravom putu i imati predodžbu kamo idemo.</p><p>Kraj prosinca je vrijeme slavlja i zbližavanja obitelji za toliko ljudi širom svijeta, no za neke će ova godina možda izgledati dosta drugačije. Otpustite sva očekivanja koja možda držite u sebi i pronađite načine da budete fleksibilni i prilagodljivi.</p><p>Iskoristite kraj godine za razvijanje dublje duhovne prakse. Provodite vrijeme u samoći i usredotočite se na povezivanje s mirom i ljubavlju koje prebivaju u vama.</p>