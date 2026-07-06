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Čič Beachu kod Velike Gorice ima bolju atmosferu od Jaruna

Piše Marijana Matković,
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Čič Beachu kod Velike Gorice ima bolju atmosferu od Jaruna
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na šoderici u blizini Velike Gorice nekad se znalo okupiti i više od 5000 posjetitelja, najviše kad završi radno vrijeme i popusti vrućina

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Jezero Čiče, najveće turopoljsko kupalište, za ljetnih vikenda ugosti i više od 5000 posjetitelja. Iako divlja i neuređena, ta je šljunčara kraj Velike Gorice oduvijek privlačila puno kupača, a pravu je renesansu doživjela prošle godine, kad je skupina mladih od tvrtke Hidrel zakupila i uredila cijelo zemljište. Jezero Čiče dobilo je tako svu potrebnu infrastrukturu i postalo Čič Beach. Kupališna sezona na jezeru traje od 15. svibnja do 15. rujna, a Zavod za javno zdravstvo kontrolira kvalitetu vode jednom na mjesec. Uz čistu i bistru vodu posjetitelji najviše hvale bogat noćni i koncertni život te prihvatljive cijene hrane i pića, piše Večernji list u lipnju 2000. godine, u sklopu serije reportaža s izletišta i kupališta u okolici Zagreba.

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