Čič Beachu kod Velike Gorice ima bolju atmosferu od Jaruna

Jezero Čiče, najveće turopoljsko kupalište, za ljetnih vikenda ugosti i više od 5000 posjetitelja. Iako divlja i neuređena, ta je šljunčara kraj Velike Gorice oduvijek privlačila puno kupača, a pravu je renesansu doživjela prošle godine, kad je skupina mladih od tvrtke Hidrel zakupila i uredila cijelo zemljište. Jezero Čiče dobilo je tako svu potrebnu infrastrukturu i postalo Čič Beach. Kupališna sezona na jezeru traje od 15. svibnja do 15. rujna, a Zavod za javno zdravstvo kontrolira kvalitetu vode jednom na mjesec. Uz čistu i bistru vodu posjetitelji najviše hvale bogat noćni i koncertni život te prihvatljive cijene hrane i pića, piše Večernji list u lipnju 2000. godine, u sklopu serije reportaža s izletišta i kupališta u okolici Zagreba.