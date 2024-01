Audrey Hepburn zbog visine od 170 cm morala ostaviti balet

Američka glumica Audrey Hepburn po mnogočemu je do danas ostala ikona stila, bilo da je riječ o maloj crnoj haljini, velikim mačkastim naočalama ili bisernoj ogrlici. No postala je i simbol tzv. pixie stila frizure, koji promovira dječačku modnu razigranost u kombinaciji s vrhunskom elegancijom. Minimalistička frizura s ravnim, kratko odrezanim šiškama, još je jedna od najtraženijih frizura koje žene žele imati. Rođena je 1929. kao Audrey Kathleen Ruston u Bruxellesu i bila je jedino dijete Josepha Victora Anthonyja Rustona, irskog bankara, te barunice Elle van Heemstra, pripadnice nizozemske aristokracije, čiji su preci bili francuski i engleski kraljevi. Roditelji su joj se rastali kad je bila mala.

Nakon Drugog svjetskog rata s majkom se preselila u London, gdje je nastavila plesati balet, koji je učila odmalena, a usput je radila kao model. Zbog visine od 170 centimetara baletni su je učitelji proglasili previsokom za profesionalno bavljenje baletom, pa je 1951. počela glumiti i u filmovima, većinom u malim ulogama, prvenstveno zbog zarade kojom je pomagala majci. Zatim su joj ponudili ulogu u filmu "Praznik u Rimu", s Gregoryjem Peckom, za koju je 1953. osvojila Oscara za najbolju glumicu. U mirovini je radila kao UNICEF-ova veleposlanica dobre volje. Preminula je 20. siječnja 1993. godine.

Beatlesi pokorili Ameriku

Album "Meet the Beatles" engleskog rock sastava Beatles objavljen je kao njihov drugi album u Sjedinjenim Državama, ali prvi koji je izdao Capitol Records, 20. siječnja 1964. Tim albumom proslavili su se i tek su tad mnogi Amerikanci zapravo "upoznali" Beatlese. Beatlesi su u veljači krenuli na američku turneju i osvajanje Amerike. Dva mjeseca nakon sudjelovanja na poznatom televizijskom showu Eda Sullivana, koji je gledalo rekordnih 70 milijuna gledatelja, Beatlesi su okupirali prvih pet mjesta na referentnoj Billboardovoj top listi singlova nizom: "Can't Buy My Love", "Twist And Shout", "She Loves You", "I Want To Hold Your Hand" i "Please Please Me".

Foto: Javno vlasništvo

Vrančićev viseći most i prikaz padobranca

Na današnji dan, 20. siječnja 1617. godine, u Veneciji je umro Šibenčanin Faust Vrančić, hrvatski jezikoslovac i izumitelj, a prema oporučnoj želji njegovo je tijelo pokopano u crkvi Sv. Marije na otoku Prviću kraj Šibenika. Rođen je 1551. godine i još je kao dijete otišao u Ugarsku k stricu, biskupu Antunu Vrančiću, uglednom diplomatu, humanistu i nadbiskupu. U Padovi studira filozofiju i pravo. Od 1598. djeluje u Mađarskoj kao biskup od Chanada te kraljevski tajnik za poslove Ugarske i Transilvanije. Godine 1595. izdao je petojezični rječnik, a nakon odlaska u red sv. Pavla posvećuje se znanosti. Vrančić je opisao 56 raznovrsnih uređaja i tehničkih konstrukcija uz 49 slika velikog formata i s komentarima na latinskom, talijanskom, španjolskom, francuskom i njemačkom jeziku. Među značajnije opise iz spomenutog djela spadaju viseći most i Homo volans (lat. leteći čovjek), prikaz padobranca.

Foto: Javno vlasništvo

