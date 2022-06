Australka pustila da joj izraste brada: 'Osjećam se slobodnije'

Morgan Coleman (26) iz Australije je žena koja je odlučila pustiti svoju prirodnu bradu i kaže kako je to učinilo čuda za njezino samopouzdanje i samopoštovanje.

Naime, ona je itekako svjesna da je drugačija od većine djevojaka i to je znala i prije nego što je bila tinejdžerica. To je bilo zato što su joj s 11 godina izrasle dlake na bradi. Otprilike u to vrijeme počela je brijati dlake kako bi izbjegla maltretiranje.

Međutim, Morgan se sada pomirila sa stanjem koje se još naziva i hirzutizam. To je stanje u kojem ženama mogu rasti guste dlake na licu, vratu, prsima, trbuhu, donjem dijelu leđa, stražnjici ili bedrima.

- Svakodnevno se već 15 godina borim s hirzutizmom, a nakon što sam nedavno provela dosta vremena u bolnici, odlučila sam da je vrijeme da prihvatim svoj izgled - objašnjava ona.

- Kada sam skupila hrabrosti i prihvatila svoje prirodno lice, ljudi začudo nisu bili toliko osuđivački nastrojeni. Naravno da neki ljudi jesu, i govore neke grozne stvari, ali većinom ljudi imaju sve više razumijevanja - kazala je Morgan i dodala kako baš ima problema sa samopouzdanjem nakon godina maltretiranja. Ipak, sada tvrdi kako se osjeća puno sigurnije otkako je odlučila prihvatiti svoje prirodno lice.

Morgan je tijekom djetinjstva doživjela mnogo maltretiranja i tada se jako trudila sakriti svoje stanje.

- Bilo je užasno i izolirajuće. I djeca i odrasli su bili vrlo okrutni. Dugi niz godina su me žestoko maltretirali. Iz školskih dana nemam puno lijepih uspomena - prisjeća se.

- Nekoć sam dobivala mnogo užasnih komentara od ljudi koji su govorili da sam ružna, da sam nakaza, da sam muškarac, da sam transrodna. Postojala je i faza u kojoj bi svaka druga osoba koja je prošla pored mene komentirala, govorila mi da obrijem lice, smijala mi se i slično - požalila se.

Kako bi se riješila dlačica, Morgan se 2011. godine podvrgla metodi elektrolize, koja uključuje korištenje lasera za ubijanje folikula. Ali liječenje nije uspjelo. Iako je potražila i pomoć od liječnika, uzrok njezina stanja nije istražen sve dok nije iskusila menstrualne probleme 2019. godine.

Kasnije joj je u siječnju 2021. dijagnosticiran sindrom policističnih jajnika, koji kod mnogih žena može biti uzrok hirzutizma. Nakon što je dobila dijagnozu, Coleman priznaje da je dobila vremena da razmisli o svom životu nakon što je hospitalizirana s Covid-19 u travnju ove godine.

- Odlučila sam da je vrijeme da dam prednost svom fizičkom i mentalnom zdravlju, a dio toga za mene bio je da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti - objašnjava.

- Svi smo mi jedinstveni. Nema ništa loše u tome da izgledate drugačije - kazala je. Sada već dva mjeseca ima bradu. Iako, nažalost nisu svi bili ljubazni prema njoj, ona se napokon osjeća slobodno.

- Sindrom policističnih jajnika je jako čest sindrom i sada sam stvarno mirna s tim. Teško je to objasniti, ali osjećam se slobodno – probudim se i moje stanje je sada zadnje o čemu razmišljam, divno je! - zaključila je Morgan, piše Metro.

