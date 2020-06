Avokado možete koristiti na 6 načina - od jela do ljepote lica

<p>Avokado, sastavljen u najvećem postotku od masti, mnogi smatraju jednom od najzdravijih namirnica na svijetu. Avokado možete jesti i pripremiti na razne načine, a mi vam donosimo šest načina na koje možete koristiti avokado.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za njegu suhe kože i da koža ne dobije duboke bore.</p><h2>1. Tost</h2><p>Naravno, tost s avokadom potječe iz Kalifornije. Ljudi iz San Francisca jedu tost s avokadom od daleke 1885. Iako korijenje leži zapadno, New York je dom jednog od najboljih avokado tosta. </p><p>Sjajna stvar tosta s ​​avokadom je da ga možete napraviti na bezbroj načina. Možete ga začiniti s paprom, s curryjem, s senfom, limetom, crvenom paprikom, jajem, maslinovim uljem i slično. Jednostavno je, a ukusno i hranjivo. </p><h2>2. Maske od avokada</h2><p><strong>Maska za lice</strong></p><p>Avokado je prirodni ovlaživač koji može popraviti kožu i ostaviti prirodan sjaj. Ne samo da će vaše lice izgledati zdravije, već će vam i pomoći da se osjećate zdravije. Sve što trebate učiniti je uzeti malo meda, maslinovog ulja i možda čak jogurt koji ćete kombinirati s vašim pireom od avokada. Pazite da ne bude previše rijetko jer želite biti sigurni da je maska fino gusta za nanošenje. Isprobajte ovu masku jednom tjedno i nećete požaliti.</p><p><strong>Maska za tijelo</strong></p><p>Avokado nije samo za vaše lice, on može biti i prirodan losion za tijelo. Ponovite tehniku ​​maske za lice, nanesite, ostavite da odstoji 20-25 minuta i opustite se. Glatke noge će vam se kasnije zahvaliti.</p><p><strong>Maska za kosu</strong></p><p>Djelujući kao prirodni regenerator, avokado hidrira suhu kosu. Izmutite avokado s jajetom ili bananom i nanesite na cijelu kosu ili samo na krajeve. Pustite da se stoji 15-20 minuta, a zatim isperite.</p><h2>3. Avokado je dobar i u blenderu</h2><p><strong>Smoothie</strong></p><p>Možete kombinirati avokado s špinatom, keljom i grčkim jogurtom. Sve to sadrži hranjive tvari. Ako želite slatko, dodajte šaku kriški od jabuke ili bobica. Možete ga piti gotovo bilo kada i bilo gdje: poslije vježbanja, doručka, ručka ili večere.</p><p><strong>Čokoladni mousse</strong></p><p>Da, avokado i kakao bez sumnje idu zajedno. Sve što trebate učiniti je pomiješati jedan avokado s bilo kojom vrstom čokolade, meda i prstohvatom soli. Ostavite ga u hladnjaku da se ohladi i sačuvajte ga za kasnu noćnu čokoladu! A da i ne spominjemo, savršena je užina.</p><h2>4. Pecite ga</h2><p>Avokado možete koristiti i u pečenju kolača i kolačića. Avokado je prirodna zamjena za maslac i pun je zdravih masti. Pecivima daje bogatu teksturu, a istovremeno smanjuje kalorije.</p><h2>5. Zamrznite ga</h2><p>Izmiješajte avokado, kokosovo mlijeko i agavu. Za sladoled dodajte šećer i sol, stavite u plastičnu vrećicu i stavite u led. </p><h2>6. Guacamole</h2><p>Koja je najpopularnija upotreba avokada? Guacamole, naravno! Započnite s avokadom, rajčicom, lukom i limunom. Ovisno o vašoj toleranciji začina, ubacite neke ljute paprike ili jalapeños. Pospite ga s soli i paprom. Umočite u tortilje čips ili ubacite svoj burrito ili tacos. </p><p> </p>