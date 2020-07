Rent-a-gljiva: U mom selu vas čeka odmor kao iz prave bajke

Florijan Žižić iz Rupa, podigao je predivno selo na parceli odmah uz Nacionalni park Krka. Tamo je 'niknula' gljiva i jedan dvorac, termoizolirane kućice za robinzonski odmor

<p>Htio sam nešto drugačije, da to ne budu obične mobilne ili drvene kućice, kaže vlasnik <strong>Florijan Žižić</strong>, vlasnik malog bajkovitog naselja “Krka Fairytale village” u mjestu Rupe kraj Nacionalnog parka Krka.</p><p>On je na svojoj parceli velikoj 5000 četvornih metara pokrenuo ruralni turizam, no umjesto klasičnog smještaja, ovdje možete prespavati u gljivi ili dvorcu, a buđenje u netaknutoj prirodi skradinskog zaleđa podsjetit će vas na najljepše bajke svijeta.</p><p>- Dugo sam tražio što bih mogao ponuditi. Tražeći, naišao sam na jedno dječje bajkovito selo u Njemačkoj i rekao - to je to! Uspio sam pronaći slično te sam ih naručio preko jedne tvrtke za mobilne kućice - prisjeća se Florijan te dodaje da su im se u projektu priključili i prijatelji, <strong>Helena i Ivica Junaković</strong>, koji su im pomogli prilikom kupnje i uređenja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bajkovito naselje uz blizini Krke</p><p>- Gljiva je stigla kompletno opremljena, dok smo dvorac iznutra uređivali sami - kaže Florijan, koji inače radi u Šibeniku, no za život je ipak izabrao rodne Rupe.</p><p>- U Rupama imam kuću, a prošle godine smo iznajmljivali apartman. No tad sam počeo razmišljati o tome da zemlju iskoristim za pokretanje robinzonskog turizma. Nisam htio obične mobilne kućice ili one drvene koje su ipak više karakteristične za Gorski kotar - govori nam Florijan.</p><p>Gljiva i dvorac našli su se na prostoru Florijanova voćnjaka i vinograda. U neposrednoj blizini su Nacionalni park Krka, Roški slap, Visovačko jezero i otočić Visovac, Skradinski buk, razni vidikovci, pješačke i biciklističke staze te mnoge druge prirodne ljepote i atrakcije koje svake godine privlače turiste iz cijeloga svijeta.</p><p>- Cilj mi je bio iskoristiti blagodati naše prirode i pružiti gostima nešto novo. Ovo je mali raj idealan za odmoriti dušu i tijelo - tvrdi Florijan.</p><p>Na prostranoj parceli, između voćnjaka i vinograda, tako je niknula “gljiva” i podignut je dvorac. Gosti imaju na raspolaganju sve što je zasađeno, od trešanja, višanja, krušaka, jabuka, šljiva, breskvi, grožđa, rajčica, krastavaca, tikvica, badema... Tu su i vanjska kuhinja s blagovaonicom te roštilj - idealno mjesto za druženje u prirodi. Pored je malo umjetno jezero obloženo kamenom iznad kojeg stoji natpis “Zaželi želju”, čiji prizor bajci iz Rupa daje još veći smisao.</p><p>Gljiva i dvorac su mobilne kućice izolirane od vanjskih utjecaja. Imaju željezno konstrukciju, odnosno mrežu. Obložene su stiroporom, pur pjenom i glet masom. Pod je napravljen od čelične konstrukcije i također je termoizoliran. Obložen je keramičkim pločicama ili laminatom. Sve prostorije u kućicama imaju prirodnu ventilaciju preko vrata i prozora. Cijena noćenja je oko 400 kuna, ovisno o terminu. U gljivu se može smjestiti pet ljudi, dok u dvorac nešto manje - dvoje odraslih i troje djece ili troje odraslih.</p><p>Iako mali prostor, jako je dobro iskorišten i raspoređen. Gljiva je na dva kata, prizemlje u kojemu se nalazi krevet na razvlačenje rađen je od drveta po mjeri, a služi kao ležaj. Tu je mala blok kuhinja s mini blagovaonicom koja podsjeća na šank. Pored je kupaonica sa zahodom, tuš-kabinom i elementima za odlaganje. Drvene stepenice vode do gornje galerije, gdje se nalaze ležajevi smješteni na podu, no i dalje dovoljno udobni i idealni za lak san. U gljivi su na galeriji tri ležaja. U obje kućice nalaze se mali drveni prozori.</p><p>Dvorac ima sličan raspored u prizemlju, samo je galerija nešto manja te se prostire na pola dužine same kućice i na njoj se nalazi jedan ležaj. U svakom slučaju, ove kućice su sasvim dovoljne za prespavati, odmoriti se, spremiti nešto za jelo i obaviti osobnu higijenu.</p><p>Prostor oko kućica prava je idila i odlično mjesto za punjenje baterija. Gljiva i dvorac omeđeni su ogradicom, kao da unutra stvarno spavaju patuljci. Do kućica, vanjske kuhinje i vanjske blagovaonice vode puteljci obloženi kamenim pločama koje su vlasnici sami skupljali.</p><p>- Zato smo i osmislili vanjsku kuhinju i prostor za druženje jer ljeti je vruće, a biti u hladu pod drvetom je pravi gušt - kaže Florijan.</p><p>Korona im je, kao i drugima, malo poremetila planove, no ipak su ove sezone uspjeli napraviti sve potrebno kako bi njihov ruralni turizam zaživio.</p><p>- Bilo je malo zastoja i nismo završili sve radove koje smo planirali, ali to ćemo ostaviti za iduću sezonu - obećava Florijan koji namjerava dovršiti dječje igralište, a u budućnosti bi mogla niknuti još pokoja gljiva ili neka druga kućica po uzoru na najmaštovitije dječje priče.</p><p>- Puno je zainteresiranih za smještaj, a oni koji su u prolazu često zastanu, gledaju i fotografiraju. Posebno su zainteresirane obitelji s djecom. Ljudi za odmor žele privatnost, mir i tišinu, a ovdje kod nas toga ne nedostaje - kaže Florijan.</p><p>Posebno su oduševljeni najmlađi, ali i roditelji koji nakon užurbanog života žele pravi odmor, daleko od gradske gužve. Ovo malo neobično naselje idealno je i za parove i avanturiste koji žele istražiti okolicu.</p><p>- Cilj nam je ljudima pružiti mir i uživanje u blagodatima prirode, a da im pritom ne nedostaje ništa osnovno za bezbrižan boravak - zaključuje Florijan.</p>