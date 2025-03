Baka iz Zambije je modna ikona

Za svoje prijatelje i susjede u ruralnoj Zambiji, Margret Chola je samo simpatična baka s afinitetom prema predimenzioniranim sunčanim naočalama.

No na internetu je ona prava modna ikona s čak 200.000 pratitelja na Instagramu – sve zahvaljujući unuci koja joj je posudila nekoliko odjevnih komada za seriju cool fotografija.

Chola, koja je u svojim srednjim osamdesetima, postala je internetska senzacija nakon što je pristala zamijeniti odjeću sa svojom unukom i pozirati u smjelim tirkiznim haljinama i srebrnim odijelima.

Fotografije su odmah postale hit na Instagramu, dobila je tisuću lajkova unutar nekoliko minuta od objave. Chola, koja živi na farmi sjeverno od glavnog grada Lusake, pozirala je na kožnom kauču s plavom perikom i velikim zelenim naočalama.

Također je pozirala u chitengeu svoje unuke, šarenom odjevnom komadu koji se nosi omotan oko struka.

- Nisam imala ništa drugo za raditi u to vrijeme, pa sam samo rekla: 'OK. Ako to želiš, idemo – zašto ne?' Nedostajat ću vam kad umrem, a ovako ćete me barem pamtiti - prisjetila se Chola u intervjuu za BBC.

Njezina unuka Diana Kaumba, stilistica iz New Yorka, posjetila je Zambiju povodom druge obljetnice smrti svoga oca kada je dobila inspiraciju.

- Pomislila sam da bi bilo lijepo obući Mbuya u high fashion i fotografirati je u njezinom prirodnom okruženju - rekla je Diana za BBC.

- Bila sam jako nervozna kad sam objavila prvu fotografiju. Ostavila sam mobitel na 10 minuta, a kad sam se vratila, bilo je 1000 lajkova. Bila sam zapanjena. Komentari su stizali sa svih strana, a ljudi su tražili još - dodala je.

Chola čak pozira pokraj koze u jednoj fotografiji, noseći zlatnu krunu, sunčane naočale i kraljevski sako sa zlatnim gumbima. Fotografija je nazvana "GOAT", što je igra riječi i akronim za "najveća svih vremena" (Greatest of All Time) koju često koristi Generacija Z.

U razgovoru za BBC, Chola je rekla kako se nada da će njezine fotografije inspirirati Instagram pratitelje da "žive svoj život i ne brinu o tome što će društvo reći." Ljude je savjetovala i da "uvijek oproste sami sebi za pogreške koje su napravili."

- Ne možete promijeniti prošlost, ali možete oblikovati svoju budućnost - poručila je, piše msn.