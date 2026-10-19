'Baka je nekad na putovanja vodila mene, a danas ja nju'

Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija.