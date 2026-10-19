Sa svojom bakom Klarom, koja je napunila 78 godina, Nikola Brzak često putuje i snima sadržaj za društvene mreže. Sad im je najdraža destinacija postala Italija
Proputovali su 20 zemalja PLUS+
'Baka je nekad na putovanja vodila mene, a danas ja nju'
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Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija.
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