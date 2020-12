Je li vam se ikada dogodilo da kupite banane i prije nego ih uspijete pojesti, one posmeđe i istrunu? To se događa ako predugo stoje na sobnoj temperaturi ili ih pak stavite na balkon gdje su izložene velikim promjenama temperature.

Truljenju se može doskočiti jednostavnim trikom - tako da se banane zamotaju u prozirnu foliju i odlože u hladnjak. Još je učinkovitije zamotati svaku bananu posebno zajedno s peteljkom, a time se produljuje njihov životni vijek za oko tjedan dana.

Pogledajte kako se to radi u videu:

Ako ne volite jesti hladne banane, jednostavno jednu izvadite ranije i ostavite na sobnoj temperaturi 20-ak minuta. Ako ste bananu narezali, način da ostane svježa do dan i pol je umakanje u limunov sok, a to je dobro raditi i kod stavljanja banana u kolače kako one ne bi posmeđile.