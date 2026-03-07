Obavijesti

Barbara Čerefin za 24sata: Zovu me 'prvom damom UEFE', a meni drago zbog Aleksandra

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Barbara Čerefin za 24sata: Zovu me 'prvom damom UEFE', a meni drago zbog Aleksandra
Foto: Davor Lugarić/24sata

Barbara Šerefin nam je ispričala kako joj je fotoreporterski pristup oduvijek bio najbliži. A ako bi morala izdvojiti jednu najdražu fotografiju, kaže da je to ona snimljena u Albaniji, krajem '89. ili '90. godine

Admiral

Ugostila nas je u svojoj galeriji u centru Ljubljane. Vidi se kako ondje uživa, bio je to njezin san. Galerija Fotografija i knjižara. Riječ je o Barbari Čeferin, fotografkinji i osnivačici Galerije fotografije u Ljubljani, mjesta koje već dva desetljeća drži fokus na fotografiji kao umjetnosti. Selila je galeriju nekoliko puta, ali uvijek s istom mišlju - dati priliku mladim fotografima i da radove vidi što više publike.Danas, kad su galerija i knjižara napokon spojene onako kako je od početka zamišljala, Barbara Čeferin se vraća onom što je oblikovalo i njezin osobni pogled: dokumentarnoj fotografiji, priči iza slike i autoru koji često ostane u sjeni vlastitog rada. Javnosti je poznata i kao supruga Aleksandra Čeferina, predsjednika Uefe.

