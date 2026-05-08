Baterijski vlakovi, dronovi za NATO i priče ljudi iz Hrvatske: Kako izgleda pametan život?

Baterijski vlak koji vozi bez emisija, hrvatski dronovi koji se proizvode za NATO tržište, najstarije eko imanje u Hrvatskoj, koje održivost živi desetljećima prije nego što je postala globalni trend, ali i stvarne priče ljudi koji pokušavaju ostati, raditi i graditi život izvan velikih gradova. Upravo će se o tome govoriti na konferenciji i u novoj sezoni projekta “Regija u pokretu: Pametan život”.

Projekt kroz konferenciju i pet autorskih televizijskih emisija otvara pitanje kako tehnologija, infrastruktura, sigurnost i održivost konkretno mijenjaju svakodnevni život građana i razvoj hrvatskih regija. Konferencija Regija u pokretu: Pametan život održat će se 15. svibnja u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL), a okupit će predstavnike institucija, županija, poduzetnike, stručnjake i ljude koji svakodnevno rade na promjenama u svojim sredinama.

Među sudionicima su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, župan Međimurske županije Matija Posavec te predstavnici vodećih hrvatskih kompanija.

Poseban dio konferencije bit će i razgovor s novinarkom 24sata Bojanom Mrvoš i novinarom Sašom Ćeramilcem o pričama ljudi iz hrvatskih regija koje često ostanu izvan fokusa velikih tema, ali najbolje pokazuju kako Hrvatska danas stvarno živi.

Koliko se život u manjim sredinama promijenio posljednjih godina, mogu li ulaganja i tehnologija konkretno promijeniti svakodnevicu građana te postoje li sredine u koje se ljudi vraćaju i u kojima mladi odlučuju ostati.

Na konferenciji će se ekskluzivno predstaviti i svim uzvanicima besplatno podijeliti edukativni vodič autorice Sandre Mikulčić “Ključ za prometnu samostalnost”, namijenjenog tinejdžerima i njihovim roditeljima. Vodič donosi praktične savjete za sigurnije sudjelovanje mladih u prometu i odgovornije donošenje odluka u svakodnevnim situacijama.

Tema sigurnosti neće ostati samo na panelima. Posjetitelji će na poligonu Fakulteta prometnih znanosti moći testirati svoje vještine na romobilu i vidjeti koliko zapravo znamo o sigurnosti u prometu.

Projekt “Regija u pokretu: Pametan život” želi pokazati da pametan život nije samo tehnologija, nego pitanje razvoja regija, kvalitete života i ljudi koji svojim pričama mijenjaju zajednice u kojima žive.

Prijave su besplatne uz obaveznu registraciju: https://www.regija-u-pokretu.com/pametanzivot/.