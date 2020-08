Beba Katica nastavit će četvrtu generaciju kuhara ove obitelji

Tradiciju je započela baka Vilma koja je u mjesnoj gostioni spremala jela ispred dr. Luigija iz Našeg malog mista, nastavio je sin Grgo (67), a potom i njegov sin Dragutin (22) koji je u kulinarsku udrugu upisao i kćer

<p>U domu Mandića u Vranjicu nasljeđuju se kuhače, kuharske kape i pregače, spravlja se vrhunska spiza i kraljevski blaguje. Od generacije do generacije 'kužinavanje' im je strast, poziv, pa i obiteljska baština.</p><p>Recepti se prenose kao srebrnina, još otkad je tradiciju započela baka Vilma, odradivši radni vijek u staroj mjesnoj gostioni upamćenoj da je dr Luigi pred njom igrao balote u seriji Naše malo misto.</p><p>Priču je nastavio sin Grgo (67), nekada radnik Salonita, kasnije žilav borac, iako već umirovljenik, za oboljele od azbestoze tog posrnulog vranjičkog poduzeća. Prije 10-ak godina i Grgo se latio lonaca i kuhača, razbuktao staru obiteljsku strast za kuhanjem, pa krenuo voditi legendarni restoran Malu Veneciju nazvan po nadimku Vranjica, drevnog poluotočića između Splita, Kaštela i Solina.</p><p>Grgin sin Dragutin (22) posve se dao u profesionalne vode, završio privatnu kuharsku školu, a zatim zanat krenuo brusiti kao član međunarodne udruge Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) pod mentorstvom chefova Željka Nevena Bremeca i Zorana Krsteskog, makedonskog virtuoza koji godinama radi na Bolu, pa ubrzo počeo i osvajati medalje u reprezentaciji udruge diljem Europe.</p><p>E, ni tu priča ne staje, jer Drago je 25. travnja dobio kćer Katicu i ubrzo je upisao u ŠKMER...jer kuhati se u Mandića gotovo pa mora, a udruga je, kako su nam kazali, mjesto gdje se kuhanje s ljubavlju spoji s neprestanim istraživanjem i razmjenom znanja.</p><p>- Član sam ŠKMER-a posljednjih pet godina, a nakon mene upisao se i otac Grgo. Sad je došao na red da plavu kuharsku kutu odjene i najmlađa članica naše obitelji – Katica, kćerkica koja nosi ime po mojoj pokojnoj majci. Kako zadnjih mjeseci dio sam ŠKMER-ova tima uz Željka Nevena Bremeca za treninge profi kuhara te radionice za ljubitelje kuhanja, djecu i mlade, bilo je logično da i Katica dobije plavu odoru. Otišao sam u tvrtku naših prijatelja NIRS-a i poveo Katicu, koja je tada imala dva mjeseca, da joj<br/> uzmu mjere. Isprva su se smijali, a uskoro su prionuli poslu i skrojili joj te poklonili jaketicu, nešto veću da mi bude spremna za pojaviti se u njoj na u listopadu na Biseru mora, međunarodnom natjecanju na Braču kad se planiram prvi put natjecati sa seniorima iz cijelog svijeta - kazao je Drago.</p><p>Inače je jedini dvostruki juniorski prvak tog natjecanja otkada ga je utemeljio legendarni splitski kuhar Miro Bogdanović (1954-2017) sa svojom braćom po kuhači 2006. godine. Biser mora pohode svake godine pohodi stotine natjecatelja iz 30-ak zemalja, pa i nije lako osvojiti nagrade i pehare što je pošlo za kuhačom Dragi.</p><p>- Odlučio sam se biti kuhar još u osnovnoj školi, trebalo je doma pomoći, otac je bio sam s nas troje djece, a ja najmlađi. Iz toga brzo se rodila ljubav za kuhanjem, a na dobru spizu naučila nas je baka Vilma, posebice sa zagorskim specijalitetima svoga djetinjstva. Upisao sam kasnije i završio kuharsku školu, a moj veliki prijatelj, pa, 'ajmo reći, i konkurent na natjecanjima, brački kuhar Josip Vrsalović, odvukao me u ŠKMER i nisam zažalio jer tu sam se naučio i još učim se ozbiljnom kuharstvu. Prvo mi je natjecanje<br/> bilo Dioklecijanova amfora 2016. na temu sabljarke i bundeve, a pokvario sam sve što se pokvariti moglo. Kasnije uz pomoć kolega i mentora iz udruge sam brzo napredovao i stigao do medalja na natjecanjima u Italiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Na Biseru mora u Supetru uvijek je tu i otac da me spusti kad "poletim" nakon kakve nagrade. Sad će tu biti i kćer Katica da mi podigne moral kad me Grgo oplete – dodao je Drago.</p><p>Grgo, koji je nakon tragične suprugine smrti 2007. godine u prometnoj nesreći othranio dva sina i kćer, rado ode na kakvu radionicu u ŠKMER Akademiju. Ne propušta niti Dragina natjecanja, humanitarne akcije kao što su kuhanja za potrebite za blagdane i prezentacije u udruzi.</p><p>U vranjički dom Mandića rado svraćaju i profesionalne kuhari na dobre marende i druženje, a posebnu draž daju namirnice koje Grgo sam uzgaja oko kuće. Nekada je uz obale 'Male Venecije', dok ga nisu okružile tvornice Splita i Kaštela, bilo mnoštvo školjaka, liganja te obilje kvalitetne ribe koja se mrijestila u bočatim vodama ušća rijeke Jadro koja se ulijeva kod Vranjica u more.</p><p>- Na mjestu današnjeg akvarija u Vranjicu bila je i gostiona poznata po tome da se u njoj snimala i kultna serija Malo misto Daniela Marušića. Tu je moja mama i radila, a inače održavali su se pirevi i ljudi su tu puno izlazili na marende. Mama je bila poznata po pašticadi i telećem rižotu za koju si svi govorili da je najbolji u okolici. I sam sam počeo kuhati kao dijete, mama bi me zadužila da ispečem kruh kad bi pošla raditi. To je bilo u 3. ili 4. razredu osnovne škole. Kasnije mi kuhanje nije bilo struka nego tehnika, radio sam u Salonitu, tamo i kao mnogi drugi obolio od azbestoze. No, spletom tragičnih okolnosti došlo je vrijeme da sam morao se ozbiljno uhvatiti kuhače jer je valjalo kuhati za obitelj kad sam ostao bez supruge. Uzeo sam kasnije i restoran, a sad mi je već u ovim godinama kuhanje i malo 'tlaka'. No, još uvijek mi je drago naučiti nešto novo, pa odem u ŠKMER kad je kakva manifestacija jer tamo su znalci gdje i kroz sam razgovor možeš puno toga naučiti“ – ispričao je dida Grgo.</p><h2>Radio praksu u restoranu s Michelinovom zvjezdicom</h2><p>Drago Mandić je završio privatnu ugostiteljsku školu, a praksa ga je dopala i u Michelinovom zvjezdicom ovjenčanom restoranu hotela Château de Candie u Chambéryju u Francuskoj. Nakon školovanja baždario se u konobi Marul na splitskom Voćnom trgu, pa na turističkom brodu M/Y Fantazija i Taverni Riva u Bol na Braču. Izvan sezone dokazao se kao jedan je od najagilnijih članova ŠKMER-a, uvijek na humanitarnim i drugim akcijama ŠKMER-a.</p><h2>Najmlađa članica kulinarske udruge</h2><p>U svibnju, mjesec dana od rođenja, Katica Mandić s tatom Dragom prvi put je stigla u ŠKMER upoznati ekipu te postala najmlađa članica ove međunarodne kuharske udruge sa sjedištem u Splitu koju je osnovao veliki kuhar i entuzijast Miro Bogdanović sa svojim prijateljima. Članovi udruge su i slavni domaći kuhari Hrvoje Zirojević, Stevo Karapandža, kao i niz renomiranih chefova Indije, Mauricijusa, Francuske, Italije, Albanije, Ukrajine, Gruzije...</p><h2>Za postati dobar kuhar potrebne su godine...</h2><p>- Kuhanje je više maraton nego utrka, ne može se sve naučiti preko noći kao što bi puno mladih kuhara htjelo. Potrebne su godine napornog rada i iskustva kako bi postali dobar i kvalitetan chef - kazao je Drago.</p><h2>Rižotom do nagrada</h2><p>Na Biseru mora 2019. godine u Supetru Drago je žiri osvojio dvama rižotima; od škampa s dimljenom rajčicom te od školjaka kanaštrela s dimljenom butargom sabljarke i dobio zlato u kategoriji jela od riže. U drugoj juniorskoj kategoriji u pripremi ribe, pak, dobio je zlato za filete trlje i lubina napunjenog mousseom od koprive iz njegova vrta u Vranjicu koje je složio na šalši s tostiranim bademima.</p><h2>Obitelj ponosna na zavičaj</h2><p>Vranjic nosi nadimak Mala Venecija, a u bivšoj državi doživio je sudbinu da umjesto turističkog mjesta postane industrijsko. Prvih šest epizoda Našeg malog mista 1969. godine snimljene su u Vranjicu, bilo je kulisa za brojne zgode i nezgode šarolikih likova scenariste Miljenka Smoje i redatelja Daniela Marušića.</p>