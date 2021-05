Amber Casey (23) je ponosna majka dva dječaka, Sebastiana i Ortona, koje ima sa svojim suprugom Scottom. No iako je Sebastiana rodila bez ikakvih komplikacija, kod Ortona je bila drugačija priča.

Kada je bila 20 tjedana trudna, liječnici su joj rekli kako se srce njezine bebe ne razvija dobro te da bi bilo dobro da pobaci. Lijeva strana bebinog srca bila je manja od desne, a to je značilo kako će beba trebati barem tri operacije na otvorenom srcu nakon rođenja. Rekli su joj i kako djeca s takvim stanjem često ne požive duže od pet godina.

- Scott i ja bili smo jako uzbuđeni kada smo saznali da opet očekujemo bebu. Nisam mogla dočekati da našem malom Sebastianu, koji sada ima tri godine, damo malenog brata. Kada sam bila na pregledu u 20 tjednu trudnoće, liječnica mi je rekla da ne vidi lijevu stranu njegovog srca te nas je poslala u London na detaljniji pregled. Tamo me liječnica pregledavala 20 minuta ultrazvukom, a kada nas je nakon pregleda zamolila da sjednemo, znala sam da nešto nije u redu. Scotta je boljela ruka koliko jako sam ga stiskala od nervoze - prisjetila se Amber.

Nije mogla do zraka i zadržavala je suze dok je čekala što će joj reći.

- Pokazala nam je usporedbu srca našeg sina i normalnog srca te nam rekla kako je lijeva strana srca iste duljine kao i desna, ali nije iste širine. Kako je to bio tek 20 tjedan trudnoće, nije nam mogla reći kakav će ishod biti. Rekla nam je da lijeva strana srca možda neće rasti dalje i da će biti potrebne tri operacije kako bi napravili da desna strana odrađuje posao lijeve. Rekla nam je i kako mnoge bebe s takvim stanjem ne požive dulje od pet godina te da većinu djetinjstva provedu u bolnici zbog operacija i oporavka - rekla je Amber.

Ponudili su im i pobačaj, jer u Engleskoj roditelji imaju pravo prekinuti trudnoću prije 24 tjedna, ako se otkriju problemi sa srcem. Amber i Scott bili su shrvani jer se srce njihove bebe ne razvija kako treba.

- Plakala sam cijeli tjedan i pitala se zašto nam se to događa. Tada nas je nazvala medicinska sestra i ponudila podršku. Shvaćala je kako sam u rasulu i da ne znam prekinuti li trudnoću ili ne. Rekla nam je da postoje mnoge grupe podrške na društvenim mrežama i oduševila sam se podrškom koju sam dobila od parova iz cijelog svijeta. Oni su nam ispričali svoje priče i kako izgleda život s bebom koja se rodi s takvim stanjem. Ti ljudi dali su mi nadu - kazala je Amber.

U 23. tjednu trudnoće odlučila je da neće prekinuti trudnoću, a na ultrazvuku u 25. tjednu vidjeli su da je lijeva strana srca malo narasla te da je počela raditi. No saznali su da beba ima suženje aorte te da je lijeva glavna arterija preuska kako bi provodila dovoljno krvi u organe. Rečeno im je kako to može dovesti do zatajenja srca, ali i ostalih organa te da se može popraviti jedino operacijom.

Promjene nije bilo ni nakon pregleda u 30. tjednu.

- Nismo doma ništa pripremili za bebu jer sam se bojala da ga nećemo voditi kući i nisam htjela ništa ureći, koliko god to tužno zvučalo - rekla je.

Amber i Scott iznenadili su se početkom 2020. kada im je rečeno da je protok krvi kroz arteriju postao normalan, a i da je lijeva strana srca počela rasti.

- Nakon pregleda u 36. tjednu liječnica nam je rekla kako misli da je s bebom sada sve u redu. Mislila sam da mi se priviđa dok je govorila kako krv kroz arteriju sada normalno teče - prisjetila se.

Liječnici su potaknuli porod dva dana nakon tog pregleda i 10. siječnja 2020. rodio se Orton s nešto manje od tri kilograma.

- Nisam mogla vjerovati. Normalno je disao i bila sam jako emocionalna kada su mi ga stavili na prsa. No sreća je kratko trajala jer se ubrzo počeo mučiti sa disanjem pa su mu liječnici dali antibiotike jer su sumnjali na infekciju. Ubrzo mu je bilo bolje i liječnici su nam rekli da je sve normalno. Bili smo presretni - ispričala je Amber.

Ipak, Ortonu je lijeva strana srca još bila nešto manja od desne.

Peti dan nakon poroda, Orton je opet bio na pregledu te su vidjeli da mu je lijeva strana srca narasla te da sve radi savršeno, a sedmi dan mama i beba pušteni su kući.

- Nisam mogla vjerovati kada su nam rekli da se lijeva strana srca proširila. Rekli su da je to čudo. Kada smo stigli kući, bila sam uzbuđena što smo napokon bili obitelj od četvero - rekla je.

Četiri tjedna kasnije, na pregledu je potvrđeno da svi organi malenog Ortona rade savršeno.

- Liječnici nam nisu mogli objasniti kako mu se srce tako oporavilo jer nikada nisu vidjeli ništa slično, bilo je to pravo čudo. Počela sam dokumentirati svoje putovanje s Ortonom još u 2019. i sada pomažem obiteljima koje imaju slične probleme preko svoje Instagram stranice Amber and Boys. Jako sam zahvalna što imam svog sina uz mene. On je sada zdravi i vrlo veseli jednogodišnjak. On i Sebastian vole se igrati i presretna sam što ih imam obojicu - zaključila je za The Sun.