Pjevač zapjevao svoj legendarni hit kojeg mnogi i danas pjevuše
Belafonte mudro zapjevao: ‘Come, mister tally man...’
Na današnji dan 1955. godine američki pjevač i glumac Harry Belafonte snimio je tradicionalnu jamajčansku narodnu pjesmu "Banana Boat", poznatu kao "Day-O". To je tradicionalna pjesma koju su pjevali lučki radnici koji su cijelu noć utovarivali banane na brodove, a prvi stih govori o tome da pomalo sviće i dolazi popisivač koji će napraviti popis utovarene robe, nakon čega napokon mogu kućama.
