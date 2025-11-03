Obavijesti

Belgijski milijunaš u Opatiji je trusio po 50 pelinkovaca na dan

Piše Ana Vukašinović,
Za Her Augusta trgale su se žene, konobari i artisti. Govorili su da boluje od raka i da će ga žena razbaštiniti

O razuzdanim kvarnerskim noćima belgijskog milijunaša pisao je Večernji list 3. studenoga 1969. godine. Stalni i rado viđeni gost opatijskih, riječkih i crikveničkih noćnih lokala, te ljetne sezone, bio je izvjesni Herr August. “Za njega se lijepe konobari, glazbenici, artisti, a o noćnim damama da se i ne priča. No to nije ni čudno, jer taj neobični gost sitnog rasta i debelog džepa veoma je galantan”, pisao je Zvonimir Milčec. “Osobito je lake ruke kad je pri piću, a to nije rijetko. Iako nježne konstitucije, nevjerojatne je fizičke kondicije i u piću je vrlo visoko ‘baždaren’: konobari tvrde da je njegova mjera od trideset do pedeset pelinkovaca i da se gotovo nikad ne trijezni. Kad je pijan, pare rasipa, daje basnoslovne napojnice, djevojkama kupuje nakit, u njihove torbice tura snopove ‘crvenih’, a u stanju je zakupiti i cijeli program. Dok je trijezan, novac čuva.

