Beyonce: Zbog visokog tlaka jedva sam preživjela trudnoću

Upravo su zbog povećane sklonosti toj komplikaciji crnkinje pod četiri puta većim rizikom od smrti na porodu. Općenito, kod crnih žena u Americi preeklampsija u trudnoći je 60 posto češća nego kod bjelkinja. U novom dokumentarnom filmu Homecoming, Beyonce (37) govori o teškoćama koje je imala noseći blizance.

Tijekom trudnoće sa kćeri Blue Ivy bila je aktivna, no kaže kako je u trudnoći s blizancima mjesecima mirovala, a onda je išla na hitan porođaj carskim rezom budući da joj je tlak naglo porastao.

Foto: Instagram

Preeklampsija je stanje od kojeg pati tri do osam posto trudnica, no češće je izraženo kod crnkinja. Na 1000 bjelkinja njih 43 imalo je probleme s visokim tlakom, dok je na 1000 crnih žena taj problem imalo njih 70. Pojedina zdravstvena stanja nose povećani rizik od razvoja preeklampsije u trudnoći, no često se ona razvija i kod žena koje su potpuno zdrave. Takav je slučaj bio i kod Beyonce.

Foto: beyonce.com

- Preeklampsija je bolest koja se javlja samo u trudnoći i smatra se da je potaknuta nepravilnim razvojem posteljice i nedovoljnim prilagođavanjem spiralnih arterija maternice na trudnoću. Glavni kriteriji za postavljanje dijagnoze su povišeni krvni tlak i prekomjerno izlučivanje proteina urinom. Trudnica može imati sljedeće simptome: glavobolja, mračenje ili bljeskove pred očima, dvoslike, povraćanje, bolovi pod desnim rebrenim lukom, svrbež u nosu, otok lica itd. Porast krvnog tlaka i preeklampsija kao komplikacija visokog krvnog tlaka u trudnoći, obično se javljaju nakon 20. tjedna i uglavnom kod žena koje su prvi puta trudne. Stoga je vrlo važno redovito mjerenje krvnog tlaka kod trudnica. Hipertenziji i preeklampsiji su sklonije vrlo mlade trudnice (mlađe od 20 godina) ili pak starije od 35 godina, zatim uzroci mogu biti pretilost, višeplodne trudnoće, preeklampsija kod majke ili sestre, prisutnosti bolesti bubrega, dijabetesa ili autoimunih bolesti također stvaraju sklonost ovoj bolesti - pojasnila je Jadranka Belan Žuklić, dr. med. spec. ginekologije i porodništva u poliklinici Eljuga.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL



Budući da tijelo ulaže veliki napor u krvotok prema posteljici, počinju patiti drugi organi. Najčešće su prvi na udaru bubrezi, pa se u mokraći pojavljuju proteini. Neke žene pate od teških glavobolja ili bolova u trbuhu, imaju osjećaj mučnine ili kratak dah te iznenada dobivaju na težini te oteknu. Odgađanje porođaja može dodatno naštetiti zdravlju majke i djeteta, pa stoga trudnice koje su razvile preeklampsiju prerano da bi rodile, moraju mirovati.

U slučaju Beyonce to je značilo da pjevačica, čiji je raspored potpuno ispunjen, iznenada mora u krevetu provesti više od mjesec dana. Unatoč mirovanju, počela je osjećati posljedice svog stanja. Preeklampsija može rezultirati preuranjenim porođajem i niskom porođajnom težinom djeteta. Budući da može smanjiti razinu krvi i kisika koji dolaze do bebe, bebi se mogu usporiti otkucaji srca. Možda je to bio razlog zbog kojeg se činilo da je srce jednog od Beyonceinih blizanaca stalo. Zato je morala na hitan carski rez.

Foto: Netflix

- U dva posto slučajeva teške preeklampsije može se javiti eklampsija koju karakterizira gubitak svijesti i pojava grčeva nalik tzv. velikom epileptičkom napadu. Mogu se javiti i drugi sindromi, npr. HELLP sindrom kojeg karakterizira anemija, pad trombocita i porast jetrenih enzima. Iako vrlo rijetko, u najtežim slučajevima mogu se javiti zatajenje bubrega i edem pluća. Osim intenzivnog nadzora trudnice, potreban je i intenzivan nadzor ploda. U takvim trudnoćama zbog nedovoljne funkcije posteljice može se javiti zastoj rasta ploda koji u kasnijem tijeku trudnoće može dovesti do znakova fetalne ugroženosti - upozorava dr. Belan Žuklić.

Najvažnije je pravovremeno otkrivanje i liječenje povišenog krvnog tlaka kod trudnice. Trudnicu s povišenim krvnim tlakom treba upozoriti na koje simptome treba obratiti pozornost i kada se odmah treba javiti u bolnicu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sve trudnice kod kojih se sumnja na preeklampsiju liječe se u bolnici - primjenjuju se lijekovi za snižavanje krvnog tlaka, lijekovi koji sprečavaju mogući nastanak eklampsije, nadoknada tekućine u obliku infuzije uz česte kontrole krvnog tlaka, praćenja količine urina i općeg stanja trudnice. Istovremeno se nadzire plod - ultrazvučni nadzor te snimanje otkucaja fetalnog srca (CTG). Jedina prava terapija je porod. Čim se procijeni da je plod dovoljno zreo za izvanjski život, trudnicu treba poroditi, isto tako čim se pojave znakovi ugroženosti ploda. Ukoliko se procijeni da je trudnica životno ugrožena, trudnoća se završava bez obzira na trajanje trudnoće. Važno je naglasiti da se uz današnji nadzor trudnica većina slučajeva preeklampsije i njenih teških posljedica može spriječiti, ali ne u potpunosti - pojasnila je dr. Belan Žuklić.

Foto: Instagram/orijent

- Moje tijelo prošlo je više nego što sam mislila da može. Imala sam jako tešku trudnoću - kazala je Beyonce u dokumentarcu.

Tijelo joj se jako promijenilo.

- Na dan kad sam rodila, imala sam 99 kila, ali blizanci su bili zdravi - objasnila je.

Ranije je za časopise govorila kako joj je trebalo vremena da se izliječi i oporavi.

- Tijekom oporavka pružila sam si ljubavi i prihvatila činjenicu da sad imam više oblina. U početku sam imala više grčeva u mišićima i općenito moje tijelo je bilo drugačije. Mentalno nisam bila u tijelu na nastupima, nego sam željela biti s djecom. Ljudi ne vide žrtvu - kazala je u Homecomingu. Grčevi su zapravo bili znak da joj se tijelo oporavlja od carskog reza budući da on uključuje kirurško rezanje trbušnih mišića.

Uspjela se oporaviti, a samo deset mjeseci poslije priredila je nastup karijere koji je sada ovjekovječen i kroz dokumentarac.

