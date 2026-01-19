Obavijesti

PRAVO BOGATSTVO

Bez bioloških nasljednika, s carstvom vrijednim milijarde: Tko nasljeđuje Valentina?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Bez bioloških nasljednika, s carstvom vrijednim milijarde: Tko nasljeđuje Valentina?
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Talijanski modni genij Valentino Garavani, poznat jednostavno kao Valentino, preminuo je danas u 94. godini života u svom domu u Rimu, objavila je njegova zaklada

Njegova smrt označava kraj jedne zlatne ere visoke mode, a svijet mode oprašta se od čovjeka čiji su dizajni desetljećima definirali crvene tepihe i modne vizije slavnih i elitnih klijenata.

Valentino je svoju modnu kuću osnovao 1960. u Rimu, a ubrzo je postao sinonim za luksuz, ženstvenost i bezvremensku estetiku. Bio je poznat po svojoj kultnoj 'Valentino crvenoj', večernjim haljinama koje su nosile najutjecajnije žene svijeta, i sposobnosti da spoj tradiciju i moderni glamur u svakoj kolekciji.

PM23 FONDAZIONE VALENTINO A ROMA (copyright by Andrea Paoletti)
Foto: Profimedia

Tko preuzima Valentino imperij?

Iako Valentino nikada nije imao biološku djecu, njegov život bio je ispunjen bliskim vezama s ljudima koje je smatrao svojom obitelji. Njegov dugogodišnji partner i poslovni suputnik bio je Giancarlo Giammetti, s kojim je dijelio i karijeru i privatni život.

Prema izvorima iz modne zajednice, nasljeđe koje ostavlja iza sebe procjenjuje se na oko 1,5 milijardi dolara, a uključuje impresivan portfelj luksuznih nekretnina, dvorac u blizini Pariza, vilu u Rimu, planinsku kuću u Gstaadu, stan na Manhattanu te imanje u Londonu.

Valentino Garavani, modni dizajner i osniva? brenda Valentino, umro je u 93. godini
Foto: Vincenzo Landi

Kao mogući čuvari njegova osobnog nasljeđa najčešće se spominju Sean i Anthony, sinovi bliskih prijatelja koji su desetljećima bili dio Valentinoova i Giammettijeva života. Iako s dizajnerom nisu bili u krvnom srodstvu, u modnim i društvenim krugovima često su ih doživljavali kao sinove koje Valentino nikada nije imao, a redovito su se pojavljivali uz njega na crvenim tepisima i javnim događanjima.

MODNA IKONA Jackie Kennedy Onassis bila mu je najslavnija muza - Valentino ostavio bezvremensko nasljeđe
Jackie Kennedy Onassis bila mu je najslavnija muza - Valentino ostavio bezvremensko nasljeđe

Osim materijalnog bogatstva, Valentino iza sebe ostavlja i neprocjenjivo kulturno nasljeđe. Modna kuća Valentino danas je jedan od ključnih globalnih igrača luksuzne industrije, a estetika koju je stvorio nastavlja utjecati na suvremenu modu i nove generacije dizajnera.

Kraj jedne ere

Valentino se službeno povukao iz aktivnog dizajniranja 2008. godine, nakon čega su kreativno vodstvo brenda preuzela nova imena, među kojima i Pierpaolo Piccioli. Unatoč tome, upravo Valentinovo ime i njegova vizija ostaju temelj identiteta modne kuće koja je obilježila modne epohe 20. i 21. stoljeća.

Rome dedicates exhibition to fashion designer, Valentino
Foto: Profimedia

Njegovo nasljeđe, od legendarnih crvenih haljina koje su nosile holivudske dive do bezvremenskog stila koji je slavio ljepotu i ženstvenost, ostat će zapisano kao jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti mode.

