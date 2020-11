A post shared by LYNDSEY | LIVERPOOL (@home_at_242) on Jul 2, 2020 at 12:41am PDT

<p><strong>Lyndsey</strong> (42) i njezin partner iz Halewooda u Liverpoolu kupili su trosobno imanje za 170.000 funti (1.421.274,63 kuna) još u travnju 2018. godine. Unatoč tome što nisu imali prethodnih iskustava u uređenju, par je počeo raditi na tome onog trenutka kad su u ruke dobili ključeve svoje nove kuće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sada, dvije godine kasnije, povećali su vrijednost svoje imovine za impresivnih 920.000 kuna.</p><p>- Kad smo je došli pogledati, odmah smo uvidjeli potencijal. Željeli smo sve obnoviti, svaku spavaću sobu, sve, i pretvoriti je u pravu obiteljsku kuću. Nikad prije nismo obnavljali kući niti je uređivali, ovo smo radili prvi put, ali s vizijom koju smo imali znali smo da možemo napraviti našu kuću iz snova - kaže Lyndsey, majka dvoje djece.</p><p>Lyndsey je preuređenje započela dokumentirati na Instagramu, a kako je iz dana u dan počela dobivati sve više pratitelja koji su pratili njihovo putovanje o preuređenje, shvatila je kako ju prati više od 130 tisuća ljudi.</p><p>- Ljudi prate da vide kako smo to učinili, što smo učinili, a također nas prate i za inspiraciju. Sve sam to dokumentirala kako bih pomogla i drugim ljudima u njihovim uređenjima. Iako smo unajmili ljude za velike adaptacije, većinu smo i mi sami izveli. Svu dekoraciju sam ja radila - govori Lyndsey.</p><p>Od svih soba u kući, kupaonica u stilu 'mini spa oaze' njezin je omiljeni dio, a zatim ugodan dnevni boravak.</p><p>- Kupaonica je za mene velika stvar, jer to je sada poput malog mini kupališta. To je moje malo utočište - kaže Lyndsey.</p><p>Iako je cijelo imanje moderno preuređeno, vanjski izgled kuće jedna je od najvećih promjena.</p><p>Kad uđete na imanje, dočekuje vas staklena ograda, plišani tepih i bijele pločice, piše<a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-no-diy-experience-transforms-22973409" target="_blank"> Mirror.</a></p>