Bez obzira koliko si zgodna, od tebe će ga otjerati ovih 13 stvari

Iako je lijepim ženama mnogo lakše na okrutnoj sceni spojeva, no samo zato što je igra 'namještena' u njihovu korist ne znači da uvijek iste pobjeđuju.

Nemojte se iznenaditi ako on pobjegne unatoč vašem sjajnom izgledu jer ove stvari dečke najviše odbijaju.

Evo 13 stvari koje će ga otjerati, bez obzira na to koliko ste lijepi:

1. Negativnost

Neki jednostavno izgledaju kao da imaju stalni kišni oblak nad glavom - međutim, negativnost i depresija su zarazne. Nitko se ne želi osjećati loše dok izlazi s nekim, a čak će i najpozitivniju osobu na kraju povući za sobom. Ako ste stalno depresivni, kukate i prigovarate, nemojte se iznenaditi ako on pobjegne.

2. Higijena

Ako želite da vam se drugi približe, morat ćete se okupati.

3. Biti pretjerano agresivna i ljuta

Ima puno ljutitih žena koje su se previše puta zeznule, a nažalost, mnoge nastavljaju izlaziti na spojeve s muškarcima čak i kad kipte od bijesa. Ako muškarac to vidi, obično će pobjeći na drugu stranu jer misle da je u pitanju nestabilna žena.

4. Razgovor o bivšem

Ako mrzite slušati o njegovoj bivšoj, pretpostavite da ni on ne voli slušati o vašem bivšem. To može biti znak da vam je on još na umu.

5. 'Diva' ponašanje

Ako mislite da su izljevi bijesa, zahtjevi, raspirivanje drame i pravljenje scene prihvatljivi, vjerojatno je ovo razlog zašto ste slobodni. Ne postupajte prema drugima na način na koji ne biste željeli da se postupa s vama. Ako pravite scenu kad ne dobijete ono što želite, možda biste trebali uzeti pauzu od spojeva i pozabaviti se sobom.

6. Ljubiteljica društvenih medija

Ništa ne tjera dečke da se povuku brže nego kad vide ženu koja je više zainteresirana da izgleda cool online nego da stvarno uživa u životu. Zbog toga izgledate stvarno plitko.

7. Nemate motivacije učiniti, isprobati ili otkriti bilo što

Većina će žena redovito priznati da žele tipa koji ima karijeru u usponu, koji je motiviran i ima bogat život za ponuditi. Zašto dečki ne bi htjeli nešto slično... Ako ne želite učiniti ništa, velika je vjerojatnost da nećete moći ništa doprinijeti vezi, a to će većinu muškaraca odbiti. Većina ih želi partnericu, a ne kućnog ljubimca.

8. Korištenje dječjeg glasa ili namjerno ljupko zvučanje

Da, većina muškaraca to mrzi. Iritantno je, ne zvuči nimalo seksi i jedna je od mnogih stvari koje odbijaju dečke.

9. Očaj

Očaj je nešto što drugi mogu namirisati iz daljine i to je nešto što sve tjera od vas. Najgore je što to zapravo ne možete ni sakriti.

10. Praviti se, ili zapravo biti, glupa

Većina dečki ne želi izlaziti s djevojkom koja jeste ili se pravi glupa. Jedini dečki koji napadaju djevojke koje se prave glupe su oni koji imaju problema s nesigurnošću, kontrolom ili oni narcisoidne osobnosti.

11. Pušenje

Šokirali biste se koliko muškaraca jednostavno ne želi izlaziti s nekim tko puši. Miriše čudno, imate zadah, a također pokazuje da ne marite za svoje zdravlje.

12. Nesigurnost

Nesigurnost je nešto što će na kraju pojesti dobre odnose u mnogim slučajevima. Ako se ne možete nositi sa svojom nesigurnošću, možda biste trebali pričekati dok to ne riješite prije spoja. U protivnom će vas scena spojeva na kraju 'sažvakati i ispljunuti'.

13. Skrivanje tko ste

Radi se o pokušaju uspostavljanja veze. Ako dečko shvati da niste iskreni u pogledu onoga što jeste, tada će se osjećati izdanim. U osnovi je to laganje o tome tko ste, a iskreno, to je dobar način da uništite svoje šanse za dobru vezu, donosi YourTango.

