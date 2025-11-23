Taj povijesni pothvat napravio je 23. studenog 1976. uz obalu talijanskog otoka Elbe. Za spuštanje na dubinu Mayol je koristio utege, a za dizanje zračne balone
Bez opreme za disanje uspio zaroniti u dubinu od 100 metara
Apneist Jacques Mayol postao je prvi čovjek koji je zaronio do dubine od 100 metara ispod mora bez ikakve ronilačke opreme. Francuski državljanin rođen u kineskom Šangaju, prvi je čovjek u povijesti koji je uspio bez opreme za disanje zaroniti na dubinu preko 100 metara, točnije 101 metar.
