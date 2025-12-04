Bez vlage i plijesni! Evo kako spriječiti kondenzaciju u domu

Kondenzacija postaje izraženija tijekom zime, kada para iz kuhinja, tuševa i vlažne odjeće koja se suši na radijatorima povećava vlagu u zraku. Kada vlaga dođe u kontakt s hladnim zidovima i prozorima, kondenzira se i stvara lokvice na prozorskim daskama, što predstavlja idealno okruženje za razvoj plijesni.

Problemi s vlagom nisu samo estetski; mrlje od vlage mogu oštetiti namještaj i uzrokovati kašalj te poteškoće s disanjem.

Jednostavna metoda poznata kao „prozračivanje doma“ pokazala se učinkovitim načinom smanjenja vlage.

Tehnika uključuje kratko, svakodnevno provjetravanje prostorija otvaranjem prozora na 10–15 minuta, čime se vlaga ispušta prije nego što se kondenzira na zidovima. Otvaranje prozora s obje strane prostora može stvoriti propuh, ubrzavajući uklanjanje vlažnih mrlja i neugodnih mirisa.

Ova metoda temelji se na principu „šok-ventilacije“ (Stoßlüften), poznate u Njemačkoj i primjenjivane tijekom niskih temperatura kako bi se smanjila razina vlage u domu.

Kratki protoci svježeg zraka ne dovode do znatnog gubitka topline niti povećanja troškova energije, pod uvjetom da prozori nisu otvoreni dulje vrijeme.

Kako temperature padaju, a rublje se i dalje suši u unutarnjim prostorijama, redovno provjetravanje ostaje ključna metoda za kontrolu kondenzacije i sprječavanje nastanka plijesni, piše The Sun.

