Bežični štapni usisavači donijeli su novu razinu praktičnosti u čišćenje doma. Umjesto klasičnih, teških usisavača, ovi modeli omogućuju brzo usisavanje 'u prolazu', lako rukovanje i manevriranje
Bežični štapni usisavači: Evo koliko košta solidan model, a koliko premium uređaj
Bežični štapni usisavači posljednjih su godina postali jedan od najtraženijih kućanskih uređaja. Razlog je jednostavan – lagani su, praktični i omogućuju brzo čišćenje bez razvlačenja kabela. No, razlike u cijeni mogu biti velike, pa se često postavlja pitanje: koliko zapravo treba izdvojiti za dobar model, a koliko za premium uređaj?
Zašto su toliko popularni?
Bežični štapni usisavači donijeli su novu razinu praktičnosti u čišćenje doma. Umjesto klasičnih, teških usisavača, ovi modeli omogućuju:
- brzo usisavanje 'u prolazu'
- lako rukovanje i manevriranje
- čišćenje bez kabela i utičnica
- jednostavno spremanje zbog kompaktne forme
Zbog toga su mnogima postali glavni ili dodatni usisavač u kućanstvu.
Koliko košta solidan model?
Solidni, pouzdani modeli nalaze se u srednjem cjenovnom razredu i najčešće nude dobar omjer snage i trajanja baterije.
U Europi se okvirno kreću:
- 150 do 300 eura - osnovni bežični štapni usisavači
- 300 do 450 eura - kvalitetniji modeli s jačim motorom i boljom baterijom
U ovom rangu nalaze se brendovi poput Rowente, Bosch (osnovne serije), Xiaomi i slični. Ovi uređaji su sasvim dovoljni za manje i srednje stanove te svakodnevno održavanje čistoće.
Koliko košta premium uređaj?
Premium segment donosi snažnije motore, dulje trajanje baterije, napredne četke i često dodatne funkcije poput automatske regulacije snage ili “2 u 1” sustava za usisavanje i pranje.
Cijene su okvirno:
- 500 do 800 eura – premium modeli
- 800+ eura – najjači i najnapredniji uređaji na tržištu
U ovom rangu dominiraju brendovi poput Dysona, Bosch Unlimited serije i nekih naprednih Philips i Samsung modela.
Premium modeli često mogu zamijeniti klasični usisavač u manjim i srednjim stanovima, ali su i značajno skuplji.
Što zapravo dobivate za više novca?
Razlika između solidnog i premium modela nije samo u snazi, nego i u:
- autonomiji baterije (premium traje znatno dulje)
- usisnoj snazi i stabilnosti performansi
- kvaliteti izrade i trajnosti
- dodatnim nastavcima i pametnim funkcijama
- težini i ergonomiji
U praksi to znači da premium uređaj lakše 'povuče' tepihe, bolje skuplja dlake i zahtijeva manje ponovnog punjenja.
Ako tražite uređaj za svakodnevno brzo čišćenje, solidan bežični štapni usisavač od 200 do 400 eura bit će sasvim dovoljan. Ako želite uređaj koji može gotovo u potpunosti zamijeniti klasični usisavač i imate veći budžet, premium modeli od 500 eura naviše donose osjetno bolju izvedbu i udobnost.
Na kraju, najbolji izbor ovisi o prostoru, navikama i tome koliko često usisavate - a ne samo o cijeni.
*Uz korištenje AI-ja
