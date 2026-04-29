ZA EFIKASNIJE ČIŠĆENJE

Bežični štapni usisavači: Evo koliko košta solidan model, a koliko premium uređaj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Bežični štapni usisavači donijeli su novu razinu praktičnosti u čišćenje doma. Umjesto klasičnih, teških usisavača, ovi modeli omogućuju brzo usisavanje 'u prolazu', lako rukovanje i manevriranje

Bežični štapni usisavači posljednjih su godina postali jedan od najtraženijih kućanskih uređaja. Razlog je jednostavan – lagani su, praktični i omogućuju brzo čišćenje bez razvlačenja kabela. No, razlike u cijeni mogu biti velike, pa se često postavlja pitanje: koliko zapravo treba izdvojiti za dobar model, a koliko za premium uređaj?

Zašto su toliko popularni?

Bežični štapni usisavači donijeli su novu razinu praktičnosti u čišćenje doma. Umjesto klasičnih, teških usisavača, ovi modeli omogućuju:

  • brzo usisavanje 'u prolazu'
  • lako rukovanje i manevriranje
  • čišćenje bez kabela i utičnica
  • jednostavno spremanje zbog kompaktne forme

Zbog toga su mnogima postali glavni ili dodatni usisavač u kućanstvu.

Znate li koji je pravi način za očistiti vaše drvene kuhače?

Koliko košta solidan model?

Solidni, pouzdani modeli nalaze se u srednjem cjenovnom razredu i najčešće nude dobar omjer snage i trajanja baterije.

U Europi se okvirno kreću:

  • 150 do 300 eura - osnovni bežični štapni usisavači
  • 300 do 450 eura - kvalitetniji modeli s jačim motorom i boljom baterijom

U ovom rangu nalaze se brendovi poput Rowente, Bosch (osnovne serije), Xiaomi i slični. Ovi uređaji su sasvim dovoljni za manje i srednje stanove te svakodnevno održavanje čistoće.

Foto: Rowenta

Koliko košta premium uređaj?

Premium segment donosi snažnije motore, dulje trajanje baterije, napredne četke i često dodatne funkcije poput automatske regulacije snage ili “2 u 1” sustava za usisavanje i pranje.

Cijene su okvirno:

  • 500 do 800 eura – premium modeli
  • 800+ eura – najjači i najnapredniji uređaji na tržištu

U ovom rangu dominiraju brendovi poput Dysona, Bosch Unlimited serije i nekih naprednih Philips i Samsung modela.

Premium modeli često mogu zamijeniti klasični usisavač u manjim i srednjim stanovima, ali su i značajno skuplji.

Filter za kavu ima višestruke koristi u kućanstvu, evo i koje

Što zapravo dobivate za više novca?

Razlika između solidnog i premium modela nije samo u snazi, nego i u:

  • autonomiji baterije (premium traje znatno dulje)
  • usisnoj snazi i stabilnosti performansi
  • kvaliteti izrade i trajnosti
  • dodatnim nastavcima i pametnim funkcijama
  • težini i ergonomiji

U praksi to znači da premium uređaj lakše 'povuče' tepihe, bolje skuplja dlake i zahtijeva manje ponovnog punjenja.

Ako tražite uređaj za svakodnevno brzo čišćenje, solidan bežični štapni usisavač od 200 do 400 eura bit će sasvim dovoljan. Ako želite uređaj koji može gotovo u potpunosti zamijeniti klasični usisavač i imate veći budžet, premium modeli od 500 eura naviše donose osjetno bolju izvedbu i udobnost.

Na kraju, najbolji izbor ovisi o prostoru, navikama i tome koliko često usisavate - a ne samo o cijeni.

*Uz korištenje AI-ja

