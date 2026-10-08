Bezinovićeva izložba u Zagreb donosi geometrijsku gramatiku skrivenu u 'Jeziku ptica'

Postoji vizualni jezik satkan od ritma, pokreta, boje, zvuka i tišine – jezik koji nas na apstraktan, ali duboko intiman i prepoznatljiv način povezuje s prirodom i svijetom koji nas okružuje. Upravo tim intrigantnim i slojevitim izričajem progovara nova izložba „Jezik ptica“ akademskog slikara Aleksandra Bezinovića, koja se otvara u zagrebačkoj Galeriji Forum (Teslina 16) u petak, 9. listopada 2026., u 19 sati. Posjetitelje očekuje susret s umjetničkim djelima u kojima ptice prerastaju puki motiv te postaju snažni simboli i posrednici između vidljivog i nevidljivog, prirode i čovjeka, stvarnoga i imaginarnoga. Izložba ostaje otvorena do 31. listopada 2026.

O samoj izložbi i njezinu konceptu, formi i poruci, razgovarali smo s akademskim slikarom Aleksandrom Bezinovićem, autorom izložbe „Jezik ptica“.

Foto: Vanja Šolin

Aleksandar Bezinović rođen je 1975. godine u Splitu gdje je završio Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn — odjel grafičkog dizajna. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je u klasi profesora Zlatka Kesera. Nakon završenog studija slikarstva radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu na odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu. Surađivao je na brojnim filmskim i kazališnim projektima kao scenski slikar i koordinator slikara dekora. Kontinuirano izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Foto: Peter Kerekes

Kao umjetnik splitskih korijena sa zagrebačkom adresom, ostvarili ste značajnu prisutnost na domaćoj i međunarodnoj sceni. Gdje ste do sada sve izlagali?

Kontinuirano izlažem od 1996. godine, uglavnom u hrvatskim galerijama. Otkako sam se posvetio isključivo slikarstvu, prije nekih pet, šest godina, započeo sam suradnje s europskim galerijama. Radovi su mi bili na izložbama u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj… čak i u Japanu. Ova 2026. godina posebno je izazovna. Uspio sam napraviti čak dvije zahtjevne samostalne izložbe, u Pečuhu i u Zagrebu.

Foto: Lucija Jerić

Vaš se izričaj često svrstava u apstraktno slikarstvo, uz povremene usporedbe s prepoznatljivom geometrijom i ritmom „kniferovskog“ rukopisa. Kako vi sami gledate na te odrednice i biste li pristali na to stilsko određenje?

Prošao sam dosta slikarskih faza i nakon dugih godina traženja zasad sam se zadržao u apstrakciji koja, po mom mišljenju, sublimira sve dosadašnje pokušaje. Glavne značajke moga rada svakako su ritam, pikturalna slojevitost i snažan kontrast, ali i čvrsta struktura te dosljedan, samonametnuti red unutar formata slike. Moj rukopis je tradicionalno slikarski i dosta materijalan, a forme su tjelesne, s istaknutim tragovima radnog procesa. Istina je da vizualno rezoniraju s pleterom, meandrom, ili arhaičnim solarnim simbolima i imaju takvu dekorativnu kvalitetu. Kniferov meandar puno je radikalniji u široj slici njegova rada. Mislim da, osim formalne sličnosti u kontrastnim formama, nemamo isto ishodište, niti iskustvo.

Foto: Vanja Šolin

Središnje mjesto u vašem recentnom opusu zauzima ciklus pod nazivom „Jezik ptica“. Što čini njegovu okosnicu?

„Jezik ptica“ moja je aktualna izložba u Galeriji Forum u Zagrebu. Na neki način zatvara krug ove geometrijsko-apstraktne faze i sadrži sve prepoznatljive elemente moga dosadašnjeg rada. Naziv upućuje na oblik komunikacije koji nije verbalan, već se razotkriva kroz intuiciju i univerzalne kodove kojima se priroda manifestira. Uvijek me zanimala vizualna estetika jezika, tipografija i kaligrafija. Forme koje konstruiram nekad podsjećaju na font ili grafeme bez svoje fonetske vrijednosti.

Ptice su simbolički glasnici koji povezuju gornji i donji svijet, duh s materijom. Istoimenog naziva je i poema perzijskog pjesnika Atara u kojoj ptice odlaze u potragu za svojim kraljem. Simbolički pjesma predstavlja duhovno putovanje u potrazi za istinom i oslobođenjem od vlastitog ega. Tekst predgovora izložbe Feđe Gavrilovića ima zanimljiv uvod u tu temu. Meni osobno je „Jezik ptica“ lijepa metafora za jezik slikarstva.

Foto: Vanja Šolin

Iza vizualne čistoće i jednostavnosti vaših kompozicija krije se iznimno studiozan i složen proces rada. Možete li nam otkriti kako jedna slika nastaje – od prve skice do izloženog eksponata u galeriji?

Radim puno skica, na način da završene slike u određenom ciklusu dekonstruiram tako da postaju ishodište za sljedeći rad. Od trenutka kada prijeđem na platno, proces postaje vrlo fizički i tada se prepuštam da me vode materijali i alati koje koristim. U tom dijelu ne razmišljam previše i dobrodošle su sve spontane odluke, pa i pogreške. Ponekad već u fazi skice postoji ideja ili naziv koji mi donekle služi kao orijentir i održava dosljednost unutar ciklusa. Ali često se naziv dogodi i naknadno, nakon što su radovi završeni.

Foto: Vanja Šolin

Koju tehniku i medij preferirate u svom radu te na koji način odabir materijala utječe na konačni dojam i teksturu slike?

Koristim akrilne boje koje mi odgovaraju zbog relativno brzog sušenja i zbog toga što su na vodenoj bazi. Slikao sam prije i uljem; u to vrijeme mi je, u nedostatku prostora, spavaća soba služila kao atelje pa sam shvatio da možda nije pametno da mi terpentin konstantno isparava u stanu. Tada sam prešao na akrilik i danas je to bitan dio vizualnog identiteta mog rada. Alati koje koristim nisu školski slikarski, nego najčešće špahtle i kistovi iz trgovina građevinskim materijalom, vinogradarske prskalice za ispiranje, poklopci lonaca za ucrtavanje kružnica, odvijači za urezivanje crteža u boju itd.

Na izložbi u Galeriji Forum mogu se vidjeti i radovi u kojima kombiniram slikarstvo s olovnim limom, koji koristim zbog njegove jake alkemijske simbolike, ali i svojstva toksičnog metala velike gustoće koji skriva i blokira uvid.

Foto: Vanja Šolin

Ritam i pročišćena forma primarni su znakovi raspoznavanja vaših radova. Odakle izvire ta dugotrajna fascinacija kružnicama, plohama i geometrijskim strukturama?

Crtež kružnice ugljenom, kao modul kojim sam počeo organizirati kompoziciju, nastao je iz potrebe za jednostavnošću. Imao sam potrebu svoje iskustvo izraziti na najneposredniji način, bez renesansne perspektive, bez iluzije trodimenzionalnosti i bogate slikarske palete. Kružnice sam s vremenom počeo povezivati potezima širokog kista i tako sam dobio znak. Nakon što sam definirao proporcije, dobio sam svoju sliku.

Proces je repetitivan i istovremeno meditativan, ne oslanja se previše na imaginaciju. Ne želim usmjeravati promatrača na značenje izvan formi niti previše propitivati zašto sam nešto napravio tako kako jesam.

Foto: Vanja Šolin

Radili ste kao scenski slikar i restaurator. Kako se to odrazilo na vaš umjetnički rad?

U Hrvatskom restauratorskom zavodu počeo sam raditi kao suradnik i prije nego što sam diplomirao na ALU. Upoznavanje starih materijala i tehnika korištenih u izradi renesansnih i baroknih umjetnina ostavilo je traga, a možda još više zanimanje za ikonografiju i povijesni kontekst u kojem je nastajala i razvijala se sakralna umjetnost.

Scenski poslovi na kazališnoj i filmskoj scenografiji definitivno su utjecali na brzi i fizički pristup radu na slici, kao i na izbor alata koje koristim. Scensko patinerske tehnike simuliraju tragove ubrzanog starenja; sve što je novo napravljeno treba dobiti tragove korištenja, korozije i određenog vremenskog perioda. To je možda jedina iluzija koju koristim u slikarstvu – iluzija prolaznosti dobivena kroz prožimanje ranijih i kasnijih slojeva boje na površini platna.

Foto: Peter Kerekes

Donosi li nam „Jezik ptica“ određeni pomak u vašem vizualnom izričaju?

Formati radova veći su nego inače, pa sam ih morao raditi u garaži s dovoljnom visinom stropa. Pomak je i izbor olovnog lima koji apliciram na dijelove slike, da izgledaju poput nekih „anti ikona“. Veličina formata i olovo kao materijal daju dodatnu zahtjevnost i težinu izradi radova i postavu. Izložba svakako nosi nove izazove.