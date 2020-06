Biciklista je sve više, vrata na autu otvarajte 'po nizozemski'

<p>U gradovima diljem svijeta sve je više biciklističkog prometa jer se mnogima u vrijeme pandemije draže voziti na svježem zraku nego javnim prijevozom, a s većim brojem bicikla na cesti veći je i rizik da ćete vrata automobila otvoriti u lice nekom nedužnom biciklistu. </p><p>Pošto ih na tisuće svake godine završi u bolnici jer vozači ne paze kako izlaze iz vozila, biciklistima je malo toga strašnije od prizora kad se pred njima iznenada otvore vrata automobila. No jednostavnim potezom vozači mogu biciklistima život učiniti sigurnijim - otvoriti vrata suprotnom rukom. </p><p>- Taj manevar, poznat kao Dutch Reach (nizozemski zahvat), lagano će vam okrenuti tijelo i omogućiti bolju preglednost - kaže australska skupina Bicycle Network, jedna od mnogih grupa koja zagovara biciklizam i poziva vozače automobila da zapamte taj trik. </p><p>Ako rukom prijeđete preko prsa da biste otvorili vrata, automatski ćete se okrenuti i pogledati preko ramena, a to znači da ćete vjerojatno ugledati biciklista u prolazu prije nego što ga udarite vratima. </p><p>U zemljama koje voze lijevom stranom, poput Hrvatske, to znači otvaranje vrata desnom rukom. Stručnjaci vozačima savjetuju da im prijeđe u naviku da pogledaju u retrovizor prije nego što otvore vrata.</p><p>Njemački biciklistički klub ADFC procjenjuje da je svaku desetu biciklističku nesreću prouzroče otvorena automobilska vrata, zbog čega, primjerice u Britaniji godišnje u bolnici završi petstotinjak biciklista. U svijetu je bilo čak i smrtnih slučajeva pa je to potaknulo neke zemlje, poput Australije, da nemarne vozače automobila kažnjavaju zbog sudaranja biciklista s njihovim vratima. </p>