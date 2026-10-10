'Bigoreksija' je u porastu kod dječaka, evo što roditelji trebaju znati i kako im pomoći

Roditelji su danas općenito svjesni mentalnih zdravstvenih stanja povezanih sa slikom tijela, uključujući uobičajene poremećaje poput anoreksije i bulimije. No stručnjaci upozoravaju da je u porastu manje poznati problem, posebno među dječacima: mišićna dismorfija, poznata i kao "bigoreksija".

- Bigoreksija je psihološko stanje i vrsta tjelesnog poremećaja koji uključuje iskrivljenu sliku o sebi koja se posebno usredotočuje na veličinu mišića i fizički izgled. Oboljeli su opsjednuti time da postanu mišićaviji i misle da nisu dovoljno snažni - čak i ako zapravo imaju građu bodybuildera. - rekla je za HuffPost Kara Becker, certificirana terapeutkinja za poremećaje prehrane i nacionalna direktorica programa za poremećaje prehrane u Newport Healthcareu.

Kao i kod anoreksije, oboljeli mogu imati iskrivljen pogled na svoja tijela, često vjerujući da su manje mišićava nego što jesu. Ovo uvjerenje i posljedična preokupacija mogu dovesti do nezdravih ponašanja, uključujući opsesivno vježbanje, kao i do poremećaja prehrane.

Iako mišićna dismorfija može pogoditi bilo koga, češća je kod muškaraca, a istraživanja pokazuju da je poremećaj u porastu. Studija iz 2019. pokazala je da se 22% adolescentnih dječaka upušta u poremećene prehrambene navike u pokušaju da se udebljaju i nabiju masu. Otkriveno je i da su dodaci prehrani, promjene u prehrani, pa čak i upotreba steroida uobičajeni među mladim odraslim muškarcima.

Stručnjaci kažu kako su poremećaji prehrane kod dječaka često nedovoljno prepoznati i dijagnosticirani. Iako postoji veća svijest o poremećajima prehrane, mišićna dismorfija može se previdjeti iz nekoliko razloga - jedan od razloga je taj što može dovesti do ponašanja koja se često potiču u teretani

Što potiče porast bigoreksije?

Postoji mnogo potencijalnih uzroka i utjecaja, uključujući biološke, psihološke i sociokulturne čimbenike koji mogu doprinijeti razvoju ovog poremećaja.

- Osobe s niskim samopoštovanjem, perfekcionizmom ili opsesivno-kompulzivnim tendencijama podložnije su razvoju ovog poremećaja. Trauma i maltretiranje također su potencijalni faktori rizika za bigoreksiju - rekla je Becker.

Bodybuilderi i druge osobe koje dižu utege imaju veći rizik od opće populacije, kao i natjecateljski sportaši. Porastu bigoreksije pridonose i društvene mreže.

- Muška tijela su više nego ikad izložena na društvenim mrežama, posebno putem influencerskih računa. Stalne usporedbe s tim idealiziranim tijelima mogu dovesti do nezadovoljstva tijelom i bigoreksije - rekao je Jason Nagata, pedijatar specijaliziran za poremećaje prehrane kod dječaka i muškaraca

Što roditelji mogu učiniti?

Postoji mnogo načina na koje roditelji mogu pomoći u suzbijanju faktora koji potiču probleme s tjelesnom slikom o sebi.

- Ograničite korištenje društvenih mreža koliko god je to moguće, ali imajte na umu da ih ne možete u potpunosti eliminirati. Vaše će dijete biti izloženo tim slikama, stoga razgovarajte s njim o onome što vidi. Slušajte što govori, kako tumači ono što vidi, provjerite razumije li stvarnost iza onoga što gleda i ne 'kupuje' sliku - savjetuje Joseph J. Trunzo , profesor psihologije i zamjenik direktora Škole za zdravlje i bihevioralne znanosti na Sveučilištu Bryant u Rhode Islandu.

Važno je pružiti podršku stvaranjem sigurnog prostora za otvorene razgovore i biti pozitivan uzor pokazujući zdrav stav prema vlastitom tijelu i samopoštovanju. Obratite pozornost na komentare koje dajete o vlastitom tijelu pred svojom djecom i na stavove prema vježbanju i hrani koje pokazujete.