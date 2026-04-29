Bijela kuća u znaku kraljevskog glamura: Državna večera koja je spojila politiku i visoku modu

Večer je planirana u strogo formalnom protokolu bijele kravate, što znači da su gosti i domaćini morali slijediti najviši stupanj večernje elegancije, a Bijela kuća je bila uređena u raskošnoj, ali kontroliranoj estetici s cvjetnim aranžmanima i zlatnim detaljima koji su naglašavali svečani karakter susreta.

POGLEDAJ VIDEO: Melania stigla na samit s robotom! Gospođa Macron sve je znatiželjno promatrala...

Pokretanje videa... 01:12 Melania stigla na samit s robotom! Gospođa Macron sve je znatiželjno promatrala... | Video: 24sata/Reuters

Kralj Charles III pojavio se u klasičnom formalnom crnom večernjem odijelu s odlikovanjima, u skladu s britanskim kraljevskim protokolom koji uvijek naglašava diskretnu, ali besprijekornu eleganciju. Njegov izgled bio je tradicionalan, bez modnih odstupanja, što je odgovaralo njegovoj ulozi državnika i monarha koji se u ovakvim prilikama oslanja na kontinuitet i simboliku institucije.

Kraljica Camilla pojavila se u ružičastoj svečanoj haljini koja je odmah privukla pažnju zbog svoje nježne, ali jasno izražene boje. Njezin izbor bio je u skladu s kraljevskim stilom koji često balansira između suvremene elegancije i klasične suzdržanosti, a ružičasti ton dodatno je naglasio sklad između nje i Melanije Trump, koja je također posegnula za istom paletom boja.

Foto: Evelyn Hockstein

Donald Trump nosio je klasični crni smoking s bijelom košuljom i leptir-mašnom, bez modnih odstupanja od standardnog predsjedničkog večernjeg protokola. Njegov izgled bio je jednostavan, formalan i u potpunosti usklađen s pravilima događaja koji zahtijeva strogu eleganciju bez osobnih modnih eksperimenata.

Foto: Evelyn Hockstein

Melania Trump bila je jedna od najupečatljivijih figura večeri. Prema izvještajima s događaja, odabrala je luksuznu večernju haljinu u nježnoj ružičastoj nijansi modne kuće Dior. Haljina je bila bez naramenica, s čistim linijama i sofisticiranim krojem koji je naglašavao minimalistički luksuz, a kombinirala ju je s bijelim rukavicama i diskretnim nakitom. Njezin izgled bio je široko interpretiran kao modna poruka diplomatske smirenosti i vizualnog usklađivanja s kraljicom Camillom, što je dodatno pojačalo dojam da je večer imala i estetsku, a ne samo političku dimenziju.

Foto: Evelyn Hockstein

U ranijem dijelu programa, Melania se tijekom dana pojavila i u drugim elegantnim kombinacijama, uključujući svjetlije, poslovno-elegantne outfite koji su se kretali između američkog dizajna i klasične modne suzdržanosti, no večernja haljina bila je središnji modni trenutak njezina pojavljivanja.

Posebnu pažnju privukla je i Tiffany Trump, koja je bila među gostima obitelji Trump i pojavila se u elegantnoj večernjoj haljini svijetle, suzdržane palete boja. Njezin styling bio je znatno mlađi i moderniji u odnosu na formalni izgled Melanije Trump, ali i dalje u potpunosti usklađen s protokolom. Haljina je imala klasičnu dugu siluetu, s naglaskom na jednostavnost i profinjene linije, a Tiffany je svojim izborom ostavila dojam diskretne elegancije bez pretjerane teatralnosti.

Foto: Instagram/tiffanytrump

Njezin izgled bio je zanimljiv i zbog kontrasta unutar same obitelji Trump, jer je Tiffany svojim modnim pristupom djelovala opuštenije i suvremenije, dok je Melania zadržala strogo kuriranu visoku modu koja je više naginjala diplomatskoj simbolici nego osobnom izrazu.

Cijeli događaj bio je dodatno naglašen vizualnim trenucima koji su se brzo proširili medijima, uključujući i zajedničke fotografije kralja Charlesa III i Donalda Trumpa koje su u nekim izvještajima interpretirane kao snažna simbolika odnosa dviju država. Atmosfera večeri bila je istodobno formalna i iznimno estetski promišljena, a moda je imala ulogu gotovo jednaku politici, jer je svaka boja, kroj i detalj bio dio šire diplomatske poruke.

Foto: Evelyn Hockstein

Tiffany Trump, iako ne u središtu političkog protokola, ostala je zapažena upravo kao dio te obiteljske i estetske slike večeri, dok su Melania Trump i kraljica Camilla svojim usklađenim ružičastim tonovima stvorile jedan od najkomentiranijih vizualnih elemenata događaja, koji je u potpunosti dominirao modnim analizama nakon večere.