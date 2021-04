Za nju njezina stražnjica nije nikad dovoljno velika, čak ni nakon 54 injekcije. No ozbiljna upozorenja liječnika da bi je to moglo ubiti, vratila su je u realnost.

Karmello je godinama bila nezadovoljna svojim izgledom. Gledala je sve te žena raskošnih oblina na društvenim mrežama i poželjela izgledati kao one. Kad je čula za injekcije kojima se neka tekućina ubrizgava u tkivo, u njima je vidjela nadu. Priznaje kako je s vremenom postala ovisna o tim injekcijama.

Ova djevojka je svoju priču ispričala u TLC-ovoj emisiji 'My Strange Addiction' (moja čudna ovisnost).

Prije injekcija nosila je veličinu 4, a nakon njih - desetku. To bi bilo otprilike kao da je prije nosila S, a potom L.

- Sretnija sam jer nikad u životu nisam imala lijepu, prćastu i čvrstu stražnjicu. Dobivam više pažnje nego prije i to definitivno jača moje samopouzdanje - rekla je u emisiji i priznala kako si nije mogla priuštiti skupe troškove estetske kirurgije pa je krenula posezati za injekcijama sa crnog tržišta.

Ta punila za stražnjicu su sumnjive kvalitete, a sumnjive su i osobe koje ih ubrizgavaju drugima.

- Ne znam ništa o toj ženi koja mi daje te injekcije. U zadnje tri godine ubrizgala sam u stražnjicu skoro dvije litre te tekućine - nastavila je svoju ispovijest na TLC-u i priznala kako nije skroz zadovoljna.

- Kad bih dobila još 36 injekcija, tek tad bi moja stražnjica bila veličine koju želim, barem mislim tako - pojasnila je.

Injekcije za povećavanje stražnjice sa crnog tržišta mogu uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka, dovesti do moždanog udara, amputacije udova pa čak i smrti. Šest smrtnih slučajeva povezano je upravo s njima.

- Liječnik mi je rekao da doslovce dajem svoj život u ruke nekome tko nema licencu za to što radi, nije educiran i mogao bi mi ubrizgati tko zna što u tijelo. Rekao je: 'Nužno je da odmah prekinete s tim tretmanima. Potrebna je samo jedna loša injekcija da vas ubije' - kazala ova djevojka.

Bila je na rengenskom snimanju stražnjice, a snimke su pokazale neke abnormalnosti u tkivu. To ju je jako zabrinulo.

- Mislim da se neću vratiti na injekcije. Nadam se da ću jednog dana naučiti voljeti svoje tijelo i voljeti sebe malo više nego što se volim sada - rekla je.

Karmello je od snimanja emisije prevladala svoju ovisnost i odlazi na redovite liječničke preglede, prenosi The Sun.

'Nekima su ubrizgavali ulje za kuhanje, drugima brtvilo za gume ili čak silikon'

- Nikad ne znate što vam se ubrizgava ako odlazite nelicenciranom liječniku - kaže dr. Constantino Mendieta, estetski kirurg iz Miamija poznat kao Dr Butt zbog svoje stručnosti u poboljšanju izgleda stražnjica.

- Nekim ljudima su ubrizgavali ulje za kuhanje, drugima brtvilo za gume ili čak silikon koji možete kupiti u lokalnoj trgovini alatom. Do problema zapravo dolazi za pet do deset godina kad proizvod počne izazivati reakcije, kad ga vaše tijelo počne izbacivati. Dolazi do infekcije, tvrdoće tkiva, boli i unakaženosti stražnjice - pojasnio je.

- Ponekad je potpuno izrezivanje tih područja jedini način da se sve to ispravi, ali iza toga ostaju ožiljci i rupe nalik krateru - dodao je i napomenuo da mu žene dolaze krajnje očajne i mole za pomoć kad više ne mogu podnijeti strašne bolove.