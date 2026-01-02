Biljni čajevi koji najbolje podižu imunitet i poboljšavaju zdravlje

U trenucima kad toplina i zdravlje idu ruku pod ruku, šalica biljnog čaja može biti više od običnog napitka, može postati ritual koji smiruje tijelo i um te podržava prirodnu obranu organizma
Ovo bilje koje se koristi u čajevima stoljećima je cijenjeno zbog svojih ljekovitih svojstava, a pažljiv odabir mješavina može pomoći u jačanju imuniteta, smanjenju stresa i lakšem opuštanju nakon napornog dana. U nastavku donosimo pregled biljaka čiji se čajevi najčešće povezuju s ovim dobrobitima.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. ŠIPAK. Izvor vitamina C i antioksidansa koji podržavaju obranu tijela.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. ĐUMBIR. Snažno protuupalno djelovanje koje pomaže organizmu u borbi protiv infekcija i jača obrambene mehanizme.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. KURKUMA. Često se kombinira s đumbirom radi dodatnog antioksidativnog učinka.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. EHINACEA. Biljka koja potiče aktivnost bijelih krvnih stanica i može pomoći u jačanju imunološkog sustava.
| Foto: Fotolia
5. BOBICE BAZGE. Bogate vitaminom C i antioksidansima, podržavaju imunitet i zdravlje općenito.
| Foto: Printenfisch
6. HIBISKUS. Prirodno bogat antioksidansima, doprinosi zaštiti stanica.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. KAMILICA. Poznata po umirujućem učinku koji podržava opuštanje i kvalitetan san.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. MATIČNJAK (limunova metvica). Pomaže smanjiti napetost i stres.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. LAVANDA. Tradicionalno se koristi za promicanje osjećaja mira i smirenosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. PASIFLORA. Biljna opcija za smirivanje misli i podršku opuštanju.
| Foto: 123RF