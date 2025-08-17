Pjesma je, prema legendi, 1995. godine, prodana za vrtoglavih 14 milijuna dolara. Taj hit je kampanju i cijeli Microsoft učinio svjetski poznatima
Bill Gates je pjesmom Rolling Stonesa predstavio Windows 95
Čitanje članka: 1 min
Na današnji dan 1995. godine legenda kaže da je Bill Gates platio tri milijuna dolara Rolling Stonesima za korištenje njihove pjesme "Start Me Up" u prvoj Microsoftovoj televizijskoj reklami. Reklama je bila za Windows 95, a priča kaže da je Bill Gates dobio ideju po gumbu "start" na ekranu za pokretanje.
