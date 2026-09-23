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Bilo mu je žao odvesti ga na otpad: Cijeli automobil prekrio cvijećem i zelenilom

Piše Ana Vukašinović,
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Bilo mu je žao odvesti ga na otpad: Cijeli automobil prekrio cvijećem i zelenilom
Foto: ARHIVA VL/UZ KORIŠTENJE AI
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