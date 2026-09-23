DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Neobična kombinacija automobilskog dizajna i hortikulture pokazuje da kreativnih ideja za uređenje vozila nije nedostajalo ni u osamdesetima
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Bilo mu je žao odvesti ga na otpad: Cijeli automobil prekrio cvijećem i zelenilom
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Dlakavi spomenik, glasio je naslov vjestice u Večernjem listu 23. rujna 1986. godine koju je pratila fotografija s neobičnim prizorom koji doduše nije ovjekovječen kod nas, već u njemačkoj opći Obertaurling - automobil Volkswagen Buba koji gotovo u potpunosti nestaje ispod bujnog zelenila i pretvoren je u svojevrsni cvjetnjak.
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