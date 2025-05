Bio je na najekstremnijoj dijeti na svijetu: Evo kako mu se tijelo mijenjalo po danima

U video na YouTube mreži, pod nazivom "Najekstremnija dijeta na svijetu", koji je prikupio više od 2,5 milijuna pregleda, Will Tennyson, kanadski influencer koji se bavi fitnessom, prihvatio se izazova da kroz obroke unosi samo 1000 kalorija dnevno tijekom četiri dana Započeo je ekstremnu 'iscrpljujuću' dijetu u kojoj je jeo male porcije piletine, zelenog povrća i nije konzumirao ugljikohidrate, prisiljavajući tijelo da se više oslanja na masti, za što se smatra da pomaže u mršavljenju. Cilj je bio smanjiti tjelesnu masnoću na pet posto, odnosno izgubiti oko 5,7 kg, piše Daily Mail.

Stroga pravila uključivala su i hodanje, najmanje 12.000 koraka dnevno, te konzumaciju 7,5 litara vode, bez umjetnih sladila i bez drugih dodataka.

Foto: YouTube

- Vrijeme je da mučenjem skinem svaku mrvicu masnoće s tijela - rekao je Will na početku. No, iskušenje kojem se podvrgao imalo je vrlo mučan učinak na njegovo tijelo. Među ostalim, rezultiralo je ozbiljnim smanjenjem muškog spolnog hormona, testosterona, kao i iscrpljujućim simptomima. Pojavila se slabost mišića, ekstremni umor, čak i problemi s vidom.

Tennysonov osobni trener opisao je režim kao 'brutalan'.

- Doslovno je propao. Prvog dana neće se osjećati previše loše, ali do sredine poslijepodneva već ćete se teško vući - kazao je.

Naime, s obzirom da je bodybuilder, Tennysonov uspjeh povezan je s time da smanji udio masti u tijelu, kako bi svaki mišić bio izuzetno definiran kad pokazuje tijelo na pozornici. Njegov trener objasnio je da je svrha dijete iscrpiti tijelo kako bi postigao vitkiju, definiraniju figuru, smanjenjem tjelesne masti i boljim definiranjem mišića.

Foto: YouTube

- Vjerojatno će gubiti puno kilograma kako dan bude odmicao, to će dovesti do niže energije i prilično će se brzo 'usukati' - rekao je. No, Will se već prije kraja prvog dana mučio s obrocima uz izrazito kontrolirani unos hrane.

- Zadnje što mi treba je još brokule. Potrebna mi se samo emocionalna podrška, nisam mislio da će mi ovo toliko dosaditi već prvog dana.Znaš onaj osjećaj kad si u osnovnoj školi, a najbolji prijatelj iz klupe je odselio iz grada i grozno ti nedostaje? E, to su za mene trenutno ugljikohidrati - pojasnio je, dodavši da je prilično nevjerojatno to da se, nakon što pojede obrok, osjeća kao da nije jeo.

- Zapravo sam gladniji nego prije jela - rekao je Will, dodavši kako umire od gladi i boli ga glava i samo mu se plače.

- Ako se probudim usred noći, osuđen sam na propast. Nesanica povezana s glađi je okrutna i neumoljiva, dodao je, pokazavši gledateljima da je već prvog dana ipak izgubio 3 kilograma. Zahvaljujući teškom mučenju, koje je potrajalo do jutra.

Foto: YouTube

- Osjećam se čudno, u glavi mi lupa, kao da mi je mozak u spremniku u kojem su svi senzori naglašeno osjetljivi i imam osjećaj da se utapam u mulju. Nemam apsolutno nikakvu sposobnost razmišljanja. Osjećam se kao mahuna, nemam krvnih žila. Jedina pozitivna stvar u vezi s ovim je što jedenje iste hrane svaki dan olakšava stvari - kazao je Will u videu. Dodao je kako hranu nikad više neće uzimati zdravo za gotovo.

U nastavku dana bilo je sve gore.

- Trenutno sam jako loše raspoložen. Obično kad dođe 16 sati postanem potpuno druga osoba i osjećam se kao da mi se tijelo gasi i osjećam podrhtavanje srca. Morao sam zatvoriti rolete jer me svjetlost sunca 'boli' u glavi, ne mogu gledati TV jer me boli glava. Osjećam se kao da ću pasti ako ustanem. I jako sam neraspoložen. Osjećaji me preplavljuju, a i vid mi je nekako poremećen - požalio se.

Ipak, učinci dijete na sagorijevanje masti počeli su se pokazivati.

Foto: YouTube

- Što se izgleda tiče, prezadovoljan sam, to je apsolutno ludo, najbolje dosad, kazao je

.Pred kraj eksperimenta otkrio je rezultate krvnih pretraga koji su pokazali da mu je razina testosterona 'pala', vjerojatno zbog nedostatka ključnih hranjivih tvari, poput cinka, magnezija, vitamina D i drugih korisnih spojeva, što može oštetiti hipotalamičko-hipofizno-gonadalni sustav, koji regulira proizvodnju testosterona.

Posljednjeg dana eksperimenta, bodybuilder je s mukom pojeo posljednje obroke bljutave piletine i zelenog graha, očajnički tražeći ugljikohidrate. Potom je izmjerio svoju tjelesnu masnoću u teretani i bio je oduševljen time da je postigao cilj i došao do toga da razinu masti u tijelu spusti na samo 5 posto, gotovo 20 posto manje nego što ima prosječan Britanac.

- Izgledam potpuno bezvoljno. Nemam vene, izgledam grozno, ali osjećam se najbolje dosad tijekom eksperimenta. Mislim da je moje tijelo potrošilo sve ugljikohidrate iz dana prije iscrpljivanja, pa mislim da se hrani mašću koja je pohranjena u tijelu. No, zamišljam se kako jedem toliko hrane da moram leći i podići noge zbog toga što sam se prejeo, ali drugi dio mene govori mi da bi mi ova dijeta koju držim mogla i nedostajati. Toliko mi je jednostavna da mislim da ću biti i malo tužan kad sve završi, rekao je Will četvrtog dana.

Do petog dana u potpunosti je uspio ostvariti cilj i imao je oko 5 kg manje.

Foto: YouTube

- Gledajući stanje prije i poslije, definitivno vidim ogromnu razliku, posebno na svojim kvadricepsima, jako su se izoštrili. Izgledam puno ravnije i ne tako punašno - zaključio je.