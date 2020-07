Bipolarni poremećaj: Kanye nije jedini, od njega boluju i Demi Lovato, Mel Gibson, Mariah...

Nakon njegovih objava o razvodu koje je ubrzo obrisao s društvenim mreža, Kim Kardashian je uskočila u obranu supruga te otvorila dušu o teškoćama života s bipolarnim poremećajem, apelirajući na razumijevanje

<p>'Mnogi znaju da Kanye ima bipolaran poremećaj. Svatko tko od njega boluje ili ima nekog bližnjeg oboljelog zna koliko on komplicira život te ga otežava. O tome nisam dosad govorila javno iz zaštite njegove privatnosti i privatnosti naše djece. No danas osjećam da moram komentirati zbog stigme koju mentalni poremećaji nose sa sobom i osude društva. Ljudi osuđuju bez da znaju koliko je to teško te da ste ponekad bespomoćni iako je riječ o nekom vama bliskom. </p><p>Znam da je Kanye na meti na meti kritika jer je javna ličnost, no to samo pogoršava situaciju. Trebali bi svi imati malo više milosti i razumijevanja, jer Kanye je nevjerojatna, ali i komplicirana osoba koja je pod velikim pritiskom stvari koje se očekuju od njega, bolnog gubitka majke te sličnih stvari koje bipolarni poremećaj pogoršava. On zbog njega nije ništa lošiji umjetnik ili čovjek te vas sve molim za malo razumijevanja.</p><p>Riječi su to koje je Kim napisala u svojim Instagram objavama, dajući do znanja da se teško nosi s ispadima koje je Kanye imao u objavama koje najavljuju razvod, ali otkrivajući ljubav i strpljenje spram supruga prvenstveno zbog shvaćanja njegovog zdravstvenog stanja.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Život pod budnim okom javnosti te stalan stres pogoršava bolest</h2><p>Kanye nije jedina zvijezda s bipolarnim poremećajem, lista je zapravo poprilično duga, i to samo od onih koji su to javno priznali - Mariah Carey, Catherine Zeta Jones, Mel Gibson, Demi Lovato, Russell Brand, Jean Claude Van Damme...</p><p>Od bipolarnog poremećaja bolovao je i Ernest Hemingway, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Vivien Leigh, Frank Sinatra, Sinead O'Connor, Winston Churchill, piše <a href="https://www.webmd.com/bipolar-disorder/ss/slideshow-celebrities-bipolar-disorder">WebMD.</a></p><p>Iako simptomi ove bolesti mogu značajno varirati od čovjeka do čovjeka, stručnjaci su identificirali četiri osnovne podvrste bolesti. Čimbenici koji ih razlikuju uključuju trajanje i intenzitet simptoma, a sukladno tome se određuje i terapija. Prekid terapije najčešće vodi do ovakvih epizoda za koje se vjeruje da je imao Kanye.</p><h2>Klasični bipolarni tip</h2><p>Ljudi s tim tipom bolesti barem su jednom iskusili maničnu epizodu u trajanju od tjedan dana te više epizoda depresivnog raspoloženja. Manične epizode prizivaju "nabrijano" raspoloženje, hiperaktivnost, manjak sna i koncentracije te krajnje impulzivno ponašanje. Depresivne epizode podrazumijevaju osjećaje intenzivne tuge, beznađa, krivnje, omalovažavanja sebe i nemogućnosti obavljanje svakodnevnih aktivnosti. </p><h2>Značajke bolesti</h2><p>Bipolarni poremećaj također može uzrokovati nastanak psihoze, s halucinacijama i deluzijama. Nedavno istraživanje američkog Udruženja za psihičke poremećaje utvrdilo je kako ova bolest u jednakoj mjeri pogađa muškarce i žene.</p><p>Muškarci su skloniji razvijanju simptoma poremećaja u ranijoj dobi, zbog čega bolest kod žena može proći nezapaženo od strane okoline sve do srednje dobi.</p><p>Kod bipolarnog poremećaja, periodi depresivnog raspoloženja znatno su duži nego oni manični. Depresije mogu potrajati čak i godinama bez liječenja, a ako je tretman uspješan, moguće je postići i dugoročno stabilno raspoloženje.</p><h2>Bipolarni tip 2</h2><p>Njegova je osobitost depresija, a manične epizode su vrlo rijetke i pritom iskuse tzv. hipomaniju, blaži oblik manije. Istraživanja su pokazala da su žene sklonije razvijanju ovog tipa bipolarnog poremećaja. Iako se pacijenti s ovim tipom često neće žaliti na simptome, njegovi bližnji mogu primijetiti njegovu apatičnost.</p><h2>Nespecificirani oblik</h2><p>Ova kategorija opisuje ljude koji razvijaju simptome svojstvene svim oblicima bipolarnog poremećaja, primjerice ako razdoblje maničnog napadaja traje manje od sedam dana.</p><h2>Ciklotimija</h2><p>Ljude s ovim tipom poremećaja okolina često doživljava kao vrlo promjenjivog raspoloženja te imaju povijest uzastopnih perioda dobrog i lošeg raspoloženja, od kojih nijedan nije dovoljno intenzivan da bi ga se okvalificiralo kao maniju ili depresiju. Iz tog razloga će malo njih potražiti liječničku pomoć.</p>