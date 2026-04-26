Birajte pametnije: Ovih 12 namirnica učinit će da odmah ponovno osjetite glad

Većina ljudi iskusila je osjećaj da puno jedu, ali i dalje osjećaju glad. Zapravo, činjenica je da vas ne mogu sve namirnice jednako dugo držati sitima, a određene mogu čak uzrokovati da brže ogladnite. Ovih 12 vrsta hrane poznate su po tome što nakon njih brzo osjećate glad. Planirajte uravnoteženu prehranu kako biste osigurali da vaše tijelo ostane zdravo i dobro nahranjeno.

1. Kroasani

Mekani, lisnati slojevi puni maslaca savršeni su uz šalicu kave za doručak. Međutim, neće vas dugo držati sitima. Prepuni su masti i bijelog brašna, ali siromašni korisnim hranjivim tvarima, tako da daju više kalorija bez ostavljanja osjećaja sitosti. Ako želite doručak koji će vam trajati do ručka, poširano jaje na tostu od cjelovitih žitarica trebalo bi poslužiti.

2. Jogurt s niskim udjelom masti

Hrana koja zahtijeva više žvakanja općenito vam pomaže da se dulje osjećate siti. Po tom mjerilu, jogurt ne kotira dobro. Štoviše, jogurt s niskim udjelom masti često sadrži sladila koja mogu povisiti razinu šećera u krvi, a nema mliječne masti koja vam može pomoći da se osjećate sitima. Kako biste izbjegli brzu glad, isprobajte običan, punomasni jogurt s granolom, svježim bobičastim voćem i orašastim plodovima. Ova kombinacija pruža više vlakana, zahtijeva više žvakanja i bolje zadovoljava vašu glad.

3. Muffini

Ukusni, ali nisu bogati hranjivim tvarima. Prepuni su rafiniranog bijelog brašna, šećera i masti - savršen način za unos kalorija bez utaživanja gladi. Stoga nisu prikladan izbor za doručak.

4. Bijela riža

Obična bijela riža može uzrokovati skok, a zatim i nagli pad razine šećera u krvi, što vas ponovno ostavlja gladnima. Kako biste to izbjegli, odaberite smeđu rižu koja ne uzrokuje nagle fluktuacije šećera u krvi.

5. Bjelanjci

Ako preskočite žumanjke kako biste smanjili kalorije, propustit ćete dulji osjećaj sitosti. To je zato što je žumanjak prirodni "potpuni protein" zahvaljujući aminokiselinama koje tijelo koristi za izgradnju stanica.

Nedavne studije sugeriraju da količina zasićenih masti i kolesterola u cijelom jajetu nije štetna, stoga uživajte u cijelom jajetu kako biste se dulje osjećali siti.

6. Kupovne žitarice

Umjetna zaslađivači često se kriju u žitaricama, posebno onima označenima kao "smanjeni šećer". Ovi zaslađivači mogu utjecati na razinu šećera u krvi i zapravo vas učiniti gladnijima. To može biti zato što kada konzumirate umjetno zaslađene proizvode s nula kalorija, vaše tijelo može nastaviti tražiti prave kalorije, što dovodi do trajne gladi.

7. Voćni sok

Vlakna u cjelovitim plodovima pomažu vam da se osjećate sitima i usporavaju oslobađanje šećera u krvotok. Kada konzumirate voćni sok bez vlakana, razina šećera u krvi može porasti, a zatim brzo pasti, zbog čega ponovno osjećate glad.

8. Bijeli kruh

Bijelom kruhu nedostaju vlakna i hranjive tvari iz cjelovitih žitarica, koje su neophodne za održavanje sitosti. Bolja alternativa je kruh od cjelovitih žitarica. Imate mnogo opcija, poput kruha od raži ili više vrsta žitarica.

Isprobajte nekoliko kako biste pronašli onaj koji odgovara vašem ukusu i podržava zdravu prehranu.

9. Pomfrit

Pecite ili skuhajte krumpir i on će zadovoljiti vašu glad bolje od većine namirnica na planetu. Međutim, prženje krumpira na ulju i dodavanje soli ima suprotan učinak. Štoviše, pomfrit sadrži više masti i soli od običnog krumpira, a sol može prevariti organizam da zamijeni žeđ za glad pa ćete ubrzo opet posegnuti za hranom.

10. Alkohol

Studije pokazuju da konzumiranje alkohola povećava ukupni unos kalorija tijekom dana. Na primjer, nakon nekoliko pića poslijepodne, možda više nećete imati želju za zdravom večerom. Umjesto toga, mogli biste se odlučiti za cheeseburger s pomfritom, što će vam ostaviti dugotrajan osjećaj gladi.

11. Krafne

Ove pržene poslastice prekrivene šećerom bogate su kalorijama, ali im nedostaje nutritivne vrijednosti. Rafinirano bijelo brašno brzo se razgrađuje u šećer, a glazura dodaje još kako bi naglo povisila i srušila šećer u krvi. Ovi čimbenici, u kombinaciji s gotovo nikakvim nutritivnim prednostima, učinit će da ćete ponovno biti gladni u tren oka.

12. Gazirana pića

Istraživanja podupiru da ljudi koji piju gazirana pića imaju tendenciju unositi više kalorija u danu. Znanstvenici sugeriraju da vas gazirana pića mogu ili učiniti gladnijima. Druga teorija je da šećer u gaziranim pićima povećava vašu želju za slatkom hranom.



