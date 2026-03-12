Birkin torbe zaludile svijet: Evo zašto žene ulažu tisuće eura

Birkinica je u posljednjih godina postala svojevrsni statusni simbol, ali i potencijalna financijska investicija. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ulaganje u takve modne predmete nije bez rizika.

POGLEDAJ VIDEO: Originalnu 'Birkinicu' prodali za 8,5 mil. €

Pokretanje videa... 01:12 Originalnu 'Birkinicu' prodali za 8,5 mil. € | Video: 24sata Video

Torba kao investicija

Torbe brenda Hermès već desetljećima slove kao jedne od najpoželjnijih luksuznih modnih dodataka na svijetu. Model Birkin, nazvan po britanskoj glumici i pjevačici Jane Birkin, lansiran je 1984. godine i ubrzo je postao simbol prestiža među bogatim kupcima.

Zbog ograničene proizvodnje i strogo kontrolirane distribucije, potražnja za ovim torbama često nadmašuje ponudu. Upravo ta rijetkost čini ih privlačnima kolekcionarima i investitorima, koji vjeruju da će im vrijednost s vremenom rasti.

Foto: Instagram/birkinsource

U nekim slučajevima vrijednost Birkin torbi zaista je dramatično porasla. Analize tržišta luksuzne robe pokazuju da su određeni modeli tijekom nekoliko godina ostvarili rast vrijednosti od gotovo 300 posto, čime su nadmašili čak i povrate na tržištu dionica.

Cijene idu preko 8 tisuća eura

Početna cijena Birkin torbe u pravilu iznosi više od 10.000 dolara (8600 eura), a neki rijetki modeli mogu doseći i nekoliko stotina tisuća eura na aukcijama.

Najrjeđi primjerci, posebno oni izrađeni od egzotičnih materijala ili u limitiranim serijama, često su predmet nadmetanja među kolekcionarima. U ekstremnim slučajevima pojedine torbe prodane su i za višemilijunske iznose na aukcijama.

Osim rijetkosti, vrijednost ovih torbi povećava i činjenica da se svaka izrađuje ručno - jedan majstor može provesti između 15 i 24 sata radeći na jednoj torbi.

Influenceri i društvene mreže potiču trend

U posljednjih nekoliko godina društvene mreže dodatno su popularizirale ideju da luksuzne torbe mogu biti pametna investicija. Na platformama poput TikToka i Instagrama influenceri često predstavljaju Birkin kao “modni ekvivalent zlata” ili alternativu klasičnim financijskim ulaganjima.

Ovakav narativ posebno privlači mlađe generacije, uključujući generaciju Z, koje sve češće traže nekonvencionalne načine ulaganja.

Foto: Richard Pohle/NEWS SYNDICATION

Stručnjaci upozoravaju: nije svaka torba investicija

Unatoč popularnosti ovog trenda, financijski stručnjaci upozoravaju da kupnja luksuzne torbe ne znači automatski profit.

Jedan od savjeta koji se često ističe jest da Birkin torbe ne treba kupovati isključivo s idejom zarade. Prema riječima stručnjaka, samo iznimno rijetki modeli – posebno oni koji su savršeno očuvani i gotovo nikada korišteni – imaju potencijal značajnog rasta vrijednosti.

Drugim riječima, većina torbi na tržištu neće nužno donijeti financijski dobitak, osobito nakon troškova kupnje, održavanja i provizija pri prodaji na sekundarnom tržištu.

Rizici na tržištu luksuznih torbi

Postoji nekoliko razloga zašto ulaganje u luksuzne torbe može biti rizično:

Promjene modnih trendova – popularnost pojedinih modela može se brzo promijeniti.

Velika početna investicija – cijene torbi često prelaze desetke tisuća dolara.

Nestabilnost tržišta preprodaje – prodajna cijena ovisi o potražnji i stanju torbe.

Pojava krivotvorina – tržište luksuza suočava se i s velikim brojem falsifikata.

Zbog toga mnogi stručnjaci savjetuju da se luksuzne torbe kupuju prije svega zbog osobnog zadovoljstva i ljubavi prema modi, a ne isključivo kao financijska investicija.

Simbol statusa koji nadilazi modu

Unatoč upozorenjima, Birkin torba i dalje ostaje jedan od najpoželjnijih modnih dodataka na svijetu. Za mnoge vlasnike ona nije samo modni predmet, već simbol društvenog statusa, luksuza i ekskluzivnosti.

I dok neki investitori u njoj vide potencijalnu zaradu, modni stručnjaci podsjećaju da prava vrijednost ove torbe često leži u njenom prestižu i kulturnom značaju, a ne nužno u financijskom povratu.