Biste li nekome platili 26.000 eura da vam da ime djetetu? Njoj plaćaju upravo toliko!

Dok jedni sate provode pretražujući popise imena i razmišljajući o obiteljskim tradicijama, drugi su spremni izdvojiti i desetke tisuća eura kako bi taj posao prepustili profesionalcima. Upravo takvu uslugu nudi sve popularnija industrija, profesionalni 'imenovatelji' beba.

Jedno od najpoznatijih imena u ovom neobičnom poslu je Taylor Humphrey, koja je prepoznala tržišnu nišu i pretvorila je u unosan biznis. Njezina usluga može doseći vrtoglavih 26.000 eura za odabir savršenog imena za dijete, iako nudi i pristupačnije pakete od nekoliko stotina eura.

Industrija imenovanja beba postoji već više od desetljeća, no posljednjih godina bilježi snažan rast, zajedno s cijenama. Humphrey je karijeru započela kao doula, pružajući emocionalnu i praktičnu podršku tijekom trudnoće i poroda. No, kako je njezina popularnost na društvenim mrežama rasla, sve više ljudi počelo joj se javljati za savjete oko imena, što je na kraju preraslo u posao s punim radnim vremenom.

Kako piše The New Yorker, njezin prvi paket usluge koštao je 1.300 eura, a predstavljen je investitorima na ekskluzivnoj večeri. Danas je Humphrey svojevrsni “online oracle” za imućne obitelji koje žele jedinstveno i pažljivo odabrano ime za svoje dijete.

Iako se mnogima ovaj posao čini jednostavnim ili čak neozbiljnim, Humphrey tvrdi da je stvarnost drugačija. U razgovoru za San Francisco Chronicle istaknula je kako njezin posao često uključuje hitne situacije. Prisjetila se para koji nije mogao napustiti bolnicu dok ne odluči o srednjem imenu djeteta, jer bi im dulji boravak donio visoke troškove. U tom slučaju, brzo je intervenirala i riješila problem, naravno uz odgovarajuću naknadu.

Proces odabira imena daleko je od nasumičnog. Roditelji ispunjavaju detaljan upitnik o svojim interesima, osobnosti i obiteljskom podrijetlu, na temelju čega Humphrey izrađuje prijedloge. Njezin najjeftiniji paket, koji stoji oko 175 eura, uključuje popis imena s njihovim značenjima, podrijetlom, popularnošću kroz godine, ali i, kako kaže, njihovom “vibrom”.

S druge strane, premium paket od 26.000 eura uključuje angažman profesionalnih genealoga, stručnjaka za brendiranje, višemjesečno planiranje te konzultacije s Humphrey putem telefona ili online sastanaka.

I sama Humphrey svjesna je da njezin posao često izaziva podsmijeh.

- Znam da ljudi misle da je to pomalo smiješno, i slažem se, ali vjerujem da je ono što radim važno - priznaje.

Dok jedni smatraju da je plaćanje desetaka tisuća eura za ime djeteta pretjerivanje, drugi u tome vide ulaganje u identitet i budućnost svog djeteta.