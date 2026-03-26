Odabir imena za novorođenče jedan je od najemotivnijih, ali i najzahtjevnijih zadataka za roditelje. Ipak, neki taj zadatak odluče prepustiti 'profesionalcima'
Biste li nekome platili 26.000 eura da vam da ime djetetu? Njoj plaćaju upravo toliko!
Dok jedni sate provode pretražujući popise imena i razmišljajući o obiteljskim tradicijama, drugi su spremni izdvojiti i desetke tisuća eura kako bi taj posao prepustili profesionalcima. Upravo takvu uslugu nudi sve popularnija industrija, profesionalni 'imenovatelji' beba.
Jedno od najpoznatijih imena u ovom neobičnom poslu je Taylor Humphrey, koja je prepoznala tržišnu nišu i pretvorila je u unosan biznis. Njezina usluga može doseći vrtoglavih 26.000 eura za odabir savršenog imena za dijete, iako nudi i pristupačnije pakete od nekoliko stotina eura.
Industrija imenovanja beba postoji već više od desetljeća, no posljednjih godina bilježi snažan rast, zajedno s cijenama. Humphrey je karijeru započela kao doula, pružajući emocionalnu i praktičnu podršku tijekom trudnoće i poroda. No, kako je njezina popularnost na društvenim mrežama rasla, sve više ljudi počelo joj se javljati za savjete oko imena, što je na kraju preraslo u posao s punim radnim vremenom.
Kako piše The New Yorker, njezin prvi paket usluge koštao je 1.300 eura, a predstavljen je investitorima na ekskluzivnoj večeri. Danas je Humphrey svojevrsni “online oracle” za imućne obitelji koje žele jedinstveno i pažljivo odabrano ime za svoje dijete.
Iako se mnogima ovaj posao čini jednostavnim ili čak neozbiljnim, Humphrey tvrdi da je stvarnost drugačija. U razgovoru za San Francisco Chronicle istaknula je kako njezin posao često uključuje hitne situacije. Prisjetila se para koji nije mogao napustiti bolnicu dok ne odluči o srednjem imenu djeteta, jer bi im dulji boravak donio visoke troškove. U tom slučaju, brzo je intervenirala i riješila problem, naravno uz odgovarajuću naknadu.
Proces odabira imena daleko je od nasumičnog. Roditelji ispunjavaju detaljan upitnik o svojim interesima, osobnosti i obiteljskom podrijetlu, na temelju čega Humphrey izrađuje prijedloge. Njezin najjeftiniji paket, koji stoji oko 175 eura, uključuje popis imena s njihovim značenjima, podrijetlom, popularnošću kroz godine, ali i, kako kaže, njihovom “vibrom”.
S druge strane, premium paket od 26.000 eura uključuje angažman profesionalnih genealoga, stručnjaka za brendiranje, višemjesečno planiranje te konzultacije s Humphrey putem telefona ili online sastanaka.
I sama Humphrey svjesna je da njezin posao često izaziva podsmijeh.
- Znam da ljudi misle da je to pomalo smiješno, i slažem se, ali vjerujem da je ono što radim važno - priznaje.
Dok jedni smatraju da je plaćanje desetaka tisuća eura za ime djeteta pretjerivanje, drugi u tome vide ulaganje u identitet i budućnost svog djeteta.
