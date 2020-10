Biste li prijateljicama poslali svoju golišavu fotku? Ove cure šalju, evo zašto

U vrijeme lock downa, mnogim ženama nedostaje izostanak partnera i šanse za seksualne odnose, pa to 'popravljaju' slanjem svojih golišavih fotki prijateljima - da bi nahranile samopouzdanje

<p>Početkom travnja bila sam u karanteni s majkom u Las Vegasu nekoliko tjedana. Život kakav sam poznavala odjednom je nestao. I bila sam napaljena. Čeznula sam za tim da se osjećam seksi, ali nisam imala partnera, niti šanse za to da mi se dogodi seks. Kad mi je prijateljica poslala njezinu sliku u toplesu u krevetu, nešto je u meni zaiskrilo. Oduševljena prilikom da izrazim svoju seksualnost, gola sam kleknula na krevet okrenuta prema ogledalima ormara, s kukovima koji su na lijevo i rukom koja strateški pokriva moju vaginu. Osvjetljenje je bilo romantično, osjećala sam se zaista lijepo i poslala sam prijateljici tu fotku. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice poludjele za pornićima</p><p>- Koja dobra poza! Imaš sjajne grudi - odgovorila je. I sad se pitam zašto ranije nisam razmjenjivala aktove sa ženama u koje imam povjerenja, uz njihov pristanak, umjesto da ih šaljem muškarcima, koji ih mogu iskoristiti i kao oružje protiv mene? - piše Jillian Anthony za <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a33997089/platonic-nudes-pandemic-self-care/?utm_medium=social-media&utm_campaign=socialflowFBMH&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0Av0RQh4mugCH1LybfS5z4ndTNP_RkyxKOJjwN_jzAfEnLTxLZYccopus">Men's Health.</a></p><p>Čak i prije COVIDA-19, mnogi od nas bili su usamljeni. Tako je studija koju je 2018. godine provela istraživačica Leticia Cignina na 20.000 odraslih pokazala da se gotovo polovica Amerikanaca osjeća donekle ili uvijek pomalo usamljeno. Anketa istraživačke tvrtke Benenson Strategy Group krajem ožujka otkrila je pak da 55 posto Amerikanaca osjeća da je njihovo mentalno zdravlje tijekom pandemije korona virusa ugroženo.</p><p>Dijelom i zbog toga što mjera socijalne distance isključuju mnoge oblike upoznavanja i druženja s ljudima, pa se osjećamo izolirano i pod stresom više nego ikada. </p><p>Slanje naših seksi fotografija može biti siguran i zdrav način da proživimo svoju senzualnost i brzo podignemo samopouzdanje u ovoj situaciji, piše autorica. Žene koje nastoje uživati u svojoj seksualnosti su ispunjene, pa se ne treba ustezati. </p><p>Gigi Engle, seksualni terapeut i autor knjige 'All the Fucking Mistakes' kaže: 'Toliko je poruka koje bacaju sramotu na žensko tijelo. Ako šaljete gole fotografije, kurva ste; pa čak i ako na fotografijama niste posve goli, kurva ste'. </p><p>Ukazuje na neke poznate afere, uključujući i 'Celebgate' iz 2014. godine, kad su na mreži procurile golišave fotografije više od stotinu poznatih osoba (što je bilo veliko kršenje njihove privatnosti) i na ostavku bivše kongresnice Katie Hill, nakon što je njen bivši suprug distribuirao njene gole fotografije. Stigma vezana uz golišave fotografije još uvijek može uništiti ženin život u jednom trenu, kaže on. </p><p>- Sve djevojke trebalo bi poticati da šalju svoje aktove jedne drugima i tako slave svoju ljepotu. Tako bismo svijet općenito učinili više feminističkim - dodaje. </p><p>Karen D'Ambrosi, prijateljica s kojom je Jillian prvi put razmijenila golišave fotografije kaže da osjeća prazninu zato što tijekom pandemije nije imala fizički kontakt ni s kim izvan svoje obitelji, pa joj je platonsko slanje fotografija puno značilo.</p><p>- Mislim da ima nešto simpatično u tome kad pomislite da smo svi zatvoreni u svojim sobama, a u jednoj od njih moja prijateljica se namješta da bi se fotografirala posebno za mene - kaže. </p><p>Njena bivša suradnica, Maddy M., kaže da je i ona prijateljicama slala aktove kako bi lakše prebrodila razdoblje lock downa i nove praznine u svom životu. Kad se pridružila roditeljima u karanteni, izgubivši posao i život na koji je navikla, njezin je um odmah postao gladan, objašnjava. Okrenula se lijepim fotografijama svog tijela i slala ih prijateljima, kao dio brige o sebi.</p><p>- Nikad se nisam osjećala više seksualnim bićem nego za vrijeme COVIDA-19. Slanje mojih golišavih fotografija bilo mi je važnije nego osobama kojima sam ih slala. Jednostavno, ugodno je izdvojiti vrijeme da biste predahnuli i pobrinuli se za sebe. Zbog toga se osjećam puno bolje u vrijeme ove ružne stvarnosti - kaže ona. </p><p>Rizici povezani sa slanjem aktova (uključujući gubitak posla, maltretiranje ili izrugivanje) i dalje su glavni razlozi zbog kojih to neke žene neće učiniti, niti otvoriti poruke takvog sadržaja. No, neke žene pokušavaju se boriti protiv seksizma i vratiti svome tijelu moć.</p><p>Nedavno je kontroverzna influencerica Caroline Calloway na Twitteru objavila vlastitu golu fotografiju; umjetnica Katy Pryer to je vidjela, nacrtala njen akt i objavila ga na svom Instagramu crtanih aktova. Ona i inače po narudžbi ljudi crta njihove gole aktove prema fotografijama, pretvarajući ih u umjetnička djela. </p><p>- Pažljiv pogled na moje tijelo i dijelove koje bi vidio samo ljubavnik pomogao mi je da se ponovno zaljubim u svoje tijelo - kaže ona. Dodaje kako slobodna razmjena takvih fotografije ne bi trebala biti rezervirana samo za ljude u vezi.</p><p>- Vaš odnos s prijateljem možda je postojaniji nego onaj s partnerom. Postoji neka vrsta intimnosti i bliskosti koja nema nikakve veze sa seksom - pojašnjava. </p><p>Onog dana kad sam se odlučila za takvu fotografiju, žudjela sam za intimnošću. Željela sam se osjećati bolje u vezi sa svojim tijelom, jer sam u ovom stresnom razdoblju dobila nekoliko kilograma. Zato sam odlučila eksperimentirati: naslonila sam telefon na rub police i postavila samookidač na 10 sekundi. Napravila sam niz fotografija kako ležim na kauču s jednom nogom prebačenom preko druge, pa još jedan niz s rukama na podu i izvijenim leđima, te guzom u zraku, uz gladni pogled u kameru.</p><p>Moja najbolja imovina bila je izložena, pokazujući mi da je moje tijelo još uvijek lijepo i poželjno - piše Jillian Anthony. Kaže kako se zabrinula zbog toga što su neke fotke bile previše slikovite, pa ih je malo odrezala i fotošopirala i nakon potvrde pristanka prijatelja poslala na adrese troje njih. </p><p>- Njihovi pozitivni odgovori preplavili su moje osjećaje. 'Djevojko, izgledaš nevjerojatno, tvoje grudi su ti doista glavni adut', pisalo je u jednoj poruci. 'Savršeno si lijepa i seks', stajalo je u drugoj, dok je treći prijatelj odgovorio: 'Šališ se sa mnom? Ovo je živa vatra'. Njihove poletne, entuzijastične povratne poruke razlog su zbog kojega bih to učinila ponovo i spremna sam biti sigurno utočište za seksi fotke mojih prijatelja - kaže.</p><p>Na slici oko koje je najviše brinula leži na podu, izvijenih leđa, tako da su joj grudi i stomak podignuti u zrak, a pubične dlačice malo proviruju.</p><p>- Tijelo mi izgleda čvrsto i mišićavo, a Karenin odgovor u kojem kaže: 'Ova je moj favorit' izmamio mi je osmijeh na lice. Spremila sam fotku, kako bih je mogla povremeno pogledati - dodaje. </p>