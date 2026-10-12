Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
NOVI ŽIVOT PLUS+

Bivša voditeljica Ana Radišić sada je poduzetnica: 'Znaju me podcijeniti, tek tada iznenadim'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Bivša voditeljica Ana Radišić sada je poduzetnica: 'Znaju me podcijeniti, tek tada iznenadim'
Foto: Antonela Nikolanci
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ana Radišić gradila je televizijsku karijeru godinama, a nakon dugogodišnjeg iskustva okolnosti su je natjerale u poduzetničke vode. Upravo su je ti putevi odveli u Split

Admiral

Publika ju je godinama gledala na televiziji kao voditeljicu, a danas Ana Radišić vodi vlastiti posao. Nakon godina pred kamerama okrenula se poduzetništvu, gdje sama donosi odluke i sama snosi posljedice, a o tom dijelu posla koji se ne vidi govori bez uljepšavanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Zavirite u prvi brod-hotel u Hrvatskoj: Noćenje na ovom brodu u Rijeci ima posebnu čar
JEDINSTVENO ISKUSTVO

FOTO Zavirite u prvi brod-hotel u Hrvatskoj: Noćenje na ovom brodu u Rijeci ima posebnu čar

Na Adamićevu gatu u riječkoj luci trajno je usidren Botel Marina, prvi brod-hotel u Hrvatskoj. Ovaj šarmantni smještaj otvoren je 2013. godine nakon prenamjene povijesnog putničkog broda
Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!
ZABRANJENE MISLI

Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!

Svi imamo tajne želje o kojima rijetko pričamo. No, znate li koje su najčešće seksualne fantazije koje ljudi skrivaju? Od seksi avantura na neočekivanim mjestima do moći i igre dominacije, ove maštarije su daleko od rijetkih
12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora
ZNANOST POTVRDILA

12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora

Svi smo smrtni i nadamo se da ćemo živjeti dugim i sretnim životom te jednog dana preminuti mirno i bez boli. Nažalost, to nije uvijek slučaj, a znanost objašnjava koji se načini umiranja smatraju posebno bolnima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026