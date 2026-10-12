Ana Radišić gradila je televizijsku karijeru godinama, a nakon dugogodišnjeg iskustva okolnosti su je natjerale u poduzetničke vode. Upravo su je ti putevi odveli u Split
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Bivša voditeljica Ana Radišić sada je poduzetnica: 'Znaju me podcijeniti, tek tada iznenadim'
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Publika ju je godinama gledala na televiziji kao voditeljicu, a danas Ana Radišić vodi vlastiti posao. Nakon godina pred kamerama okrenula se poduzetništvu, gdje sama donosi odluke i sama snosi posljedice, a o tom dijelu posla koji se ne vidi govori bez uljepšavanja.
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