Bivši muž joj je darovao spermu kako bi imala dijete s novom curom: 'Svi živimo u istoj kući'

Linda Fruits (33) iz Sunrisea u Floridi sa Christopherom Haertingom (36) bila je u braku osam godina. Imaju dvoje djece, Elliota (4) i Owena (2). No nakon drugog poroda početkom 2020. godine Linda je odlučila okončati brak. Razvela se, no obitelj je ostala živjeti pod istim krovom.

Nakon prekida, Linda je doživjela "seksualno buđenje" listajući objave na TikToku. Tvrdi kako je uvidjela da je privlače žene, a to je rezultiralo spoznajom da je ona zapravo lezbijka. U prosincu 2021. godine upoznala je Maddy Gross i od tada su nerazdvojne. Planula je ljubav, a Maddy je počela sve otvorenije govoriti o svojoj želji da imaju zajedničko dijete.

Već nakon šest mjeseci veze, Maddy se uselila kod Linde u zajedničkim dom s njezinom obitelji. Linda i ona su predložile Christopheru da im donira spermu kako bi mogle postati majke zajedničkog djeteta. On je pristao, i tako je prošlog tjedna na svijet stigao Arlo.

- Obitelji ide sjajno, a dječaci su jako uzbuđeni oko prinove. Svađaju se oko toga tko će sjediti uz njega dok se vraćaju iz škole i vrtića, a čim dođu doma, traže ga. Predivni su i jako sretni. Obožavaju brata i to često govor tijekom dana - kazala je Linda novinarima, a prenosi Daily Star.

- Ja sam imala samo jedan zadatak, a to je obavijestiti ih o spolu bebe kad se rodi. Bila sam toliko uzbuđena oko cijele situacije i sretna što su moja djevojka i beba dobro, da sam to zaboravila učiniti. No na kraju nije ni bilo važno. Osjećam veliko olakšanje što su oboje dobro. Pokušavamo odspavati kad je god to moguće, tako dam Christopher pomaže i preuzima brigu o dečkima preko vikenda kako bismo se mogle odmoriti - dodala je Maddy objašnjavajući kako im često pomažu i roditelji, odnosno djedovi i bake dječaka.

Linda je ispričala kako su ona Christopher odlučili ostati obitelj nakon prekida.

- S vremena na vrijeme sve je ovo bilo uistinu teško, no puno smo razgovarali o osjećajima i mislim da je to pomoglo. Oboje smo bili svjesni da su nam djeca najvažnija te da oboje želimo biti uz njih i gledati ih kako odrastaju, radije nego da razdvajamo obitelj. Za nas je to bilo kompliciranije. Mnogi parovi se, nakon okončanja romantične veze. žele udaljiti od partnera jer im veza postane toksična. Mi smo pronašli način kako nastaviti živjeti zajedno i pritom ostati roditelji. To je bilo sjajno iskustvo - priča Christopher.

Priznaje ipak kako nije odmah pristao kad su ga bivša supruga i njezina ljubavnica zatražile da im bude donor sperme.

- Imao sam puno pitanja za obje i želio sam odgovore na ta pitanja prije nego što sam pristao. Nešto oko čega nisam želio pregovarati bio je uvjet da ne budem samo donor. Želio sam biti otac djeteta u životu, ali i u pravnom smislu sa imenom na rodnom listu. Osim toga ništa me drugo nije zabrinjavalo tada, a ni danas. Snaći ćemo se. Znam da ćemo oboje napraviti što god bude potrebno za našu djecu - objasnio je Christopher.

- Sinovima smo rekli da ćemo uvijek biti obitelj i da ćemo ih uvijek voljeti, a mama i tata će ih odgajati kao najbolji prijatelji. Činilo nam se da ih to ne opterećuje, a opet im daje kontekst kako ne bi stekli krivi dojam. Zadnji put kad smo o tome razgovarali rekli su da su sretni što imaju toliko odraslih pod istim krovom koji ih vole - zaključila je Linda.