Bivši pilot i studentica: Kad kći i tata rade skupa, Orašar je hit

Volim drvo i modelarstvom sam se bavio još u školi. Već godinama vodim avio i brodomodelarstvo u Zajednici tehničke kulture za djecu od petog do osmog razreda u Samoboru, pa se tako rodila ideja o izradi drevnih ukrasa za kuću, započinje priču Miljenko Majstrović (55) iz Samobora.

Kao vojni pilot u mirovinu je išao prije pet i pol godina, no tada je imao drugačije planove.

– Imam kuću i stalno sam se susretao s problemom kako zimi zagrijati sve prostore jednako. Iz potrebe sam tako smislio inovaciju, nadzor centralnog i solarnog grijanja koji je namijenjen za stare kuće, a omogućuje bez promjene sustav kontrolu grijanja u čitavom domu. Jedino morate zamijeniti termostatske ventile i tada možete upravljati grijanjem u svakoj sobi posebno. No tržište moju ideju nije prepoznalo i to je propalo. Zato sam se bacio na drvo, prepričava on govoreći kako je prije tri godine započeo s drvenim ukrasima za bor.

Bili su to snjegovići, anđeli i slične sitne dekoracije.

– Tada je kolegica moje supruge zamolila da joj napravimo Orašara. Pristao sam i ona se oduševila, iako moram priznati da taj prototip nije bio naš najbolji rad. Rekao sam joj da ću napraviti novog i zamijeniti joj ga, ali ona ne želi ni čuti. Uglavnom s tim je započela naša Odiseja o Orašaru i razvila se iznad mojih očekivanja, nastavlja Miljenko kojem u poslovanju pomaže Nikolina (22), studentica četvrte godine studija ekonomije.

– Tata se bavi izradom, a ja kombiniram boje, smišljam dizajn i oslikavam ukrase. Recimo, tata kaže da imam dobro oko i mirnu ruku pa ja crtam lice Orašara, kaže ona pokazujući nam kolekciju Orašara koju su pripremili za ovu sezonu, no pričaju kako ih je ostalo jako malo jer su gotovo sve rasprodali.

– Svoj rad objavljujemo na društvenim mrežama, pa je to i kanal kojim nam se ljudi javljaju. Dodatno, tata ide po većim sajmovima gdje prodaje naše ukrase, pa je zaista teško reći koliko imamo klijenata. Na sajmovima rasproda sve što izradimo. Lani smo imali oko 40 Orašara, a ove godine smo ih napravili stotinjak i svi su već rasprodani. Narudžbe za sljedeću godinu primamo od početka siječnja, ističe Nikolina koja se prisjeća kako nisu imali iskustva u izradi takvih lutaka pa su sve učili u hodu.

– Budući da se od ranije bavim drvetom, htio sam materijal koji je siguran te neće imati iverja niti se lomiti ili oštećivati. To su svakako lipa i abaši. Računali smo da, iako nisu igračke, naši će Orašari sigurno doći i u dječje ruke, pa smo htjeli biti sigurni da nisu opasni. Dodatno, iz istog razloga koristimo i akrilne boje na bazi vode bez štetnih sastojaka. Drvo uglavnom kupujemo na malo jer ga nemamo gdje skladištiti. Problem je bio i s kosom za Orašara jer nam je trebao materijal koji se neće raspadati čerupati, a u Hrvatskoj nismo pronašli odgovarajući kvalitetu pa stoga kosu kupujemo u Švedskoj. Riječ je o umjetnom krznu, nastavlja Miljenko.

Kaputići su im različitih boja, a tata i kći govore kako su ove godine pripremili čak 15 nijansi boja.

– Naravno, ako netko želi boju koju nemamo u izboru, mi ćemo mu omogućiti i to jer izrađujemo personalizirane darove. To je dodana vrijednost našem radu i kupac je ujedno i sukreator proizvoda. Možemo napraviti sve što zamisle, a njihove ideje obogaćuju i našu ponudu, pa tako imamo asortiman koji se sastoji od 120 različitih proizvoda, govore Majstrovići koji su registrirala domaću radinost pa je čitav pothvat još na razini hobija.

– Nadam se kako ću nakon studija otvoriti obrt i nastaviti se baviti ovim poslom. Zanima me marketing i moja struka, pa se time bavim i ovako. Tata pak izrađuje sve naše proizvode. Za sad smo usredotočeni na povećanje asortimana i trudimo se svake godine dodati još novih proizvoda, objašnjava Nikolina. Miljenko kaže kako je riječ o ručnom radu, iako im je pomoć strojeva nužna.

– Stroj služi tome da nam samo pomogne u izradi, a sve ostalo počiva na našoj spretnosti i znanju. Moram priznati da smo od početka metodom pokušaja i pogrešaka učili i usavršavali se, a i dalje svakog dana otkrivamo nešto novo kako bismo naše proizvode učinili još boljima. Izrađujemo ukrase i za druge blagdane tijekom godine, ukrase za dječje sobe i slično, ali ipak nam je najveća gužva za Božić i u ovo predblagdansko vrijeme, kazao je on.

Korisnici na društvenim mrežama hvale njihove proizvode i rado ih fotografiraju te objavljuju iskustva.

– Nismo imali nikakvih bizarnih narudžbi, dapače, svaka nas je obogatila. Među radovima na koje smo posebno ponosni su i hoteli za kukce koje izrađujemo za vrtove. Riječ je o spletu različitih formi i materijala koji su u obliku kućice, a postavljaju se u vrtove u kojima ljudi uzgajaju ekološko povrće. Kako bi izbjegli kemikalije. Žele privući bubamare i slične kukce koji se hrane nametnicima, pa smo za njih dizajnirali kućicu koja ih štiti od vremenskih nepogoda. Imali smo i posebnu želju jedne korisnice koja je zamolila da izradimo poseban drveni prag za ulazna vrata njezine kuće. Slovima smo ispisali poruku „Dobro došli“ uz koju je malena ptičica s notama koje simboliziraju njezin pjev, nastavlja tata Miljenko priznajući kako za takav filigranski rad čovjek mora imati strpljenja i mirnu ruku.

Za izradu jednog Orašara treba im oko dva dana uz obradu drveta, bojanje i lijepljenje ukrasa. Izrađuju ih u dvije veličine, pa tako manji visok 24 centimetra stoji 95 kuna, a a veći od 40 centimetara 230 kuna. Kažu da njihove proizvode najčešće kupuju mlađe žene do 30 godina, a osim što im kupci mogu doći na vrata, dostavljaju ih po cijeloj Hrvatskoj.

