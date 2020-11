Bizarna priča: Blizance odvojili pri rođenju, a vodili iste živote

Makar nisu znali da ovaj drugi postoji - isto su nazvali sina, isto im se zovu žene, glava ih boli u isto vrijeme... Ova je nevjerojatna priča dokaz nečeg gotovo nadnaravnog u vezi koju identični blizanci dijele

<p>Blizanci mogu djelovati sablasno, ne samo da su uznemirujuće slični fizički - što i nije čudno jer dijele isti DNK, već obično odrastaju okruženi istim ljudima, igrajući se istim igračkama i baveći se istim aktivnostima.</p><p>Vjerojatno ih se i traumatiziralo istim crtićima, obiteljskim scenama i razočaravajućim poklonima za rođendane. No, još je više neobično kad ne rade niti jednu od tih stvari, no ispadnu potpuno isti. Pravi primjer za to su upravo ovi blizanci.</p><p><strong>James Edward Lewis</strong> iz američkog Ohia oženio se sa ženom imena <strong>Linda,</strong> no s njom se razveo i ponovno oženio s <strong>Betty</strong>, s kojom je dobio sina kojeg su nazvali<strong> James Alan</strong>. Lewis je bio posvjen kao beba, a kad je bio u svojim kasnim 30-ima, uspio je uz velike napore pronaći svoju obitelj. Otkrio je kako ima brata blizanca i upoznao ga - <strong>Jamesa Arthura Springera</strong>. I ne samo to, James Arthur je imao bivšu ženu<strong> Lindu</strong>, sadašnju ženu<strong> Betty</strong> i sina kojeg su nazvali - <strong>James Allan.</strong></p><p>Nakon što je ova priča prvi put izašla u javnost 1979., dvojicu braće je kontaktirao <strong>psiholog </strong>Thomas Bouchard, koji je želio analizirati kako su blizanci ispali tako slični unatoč tome što su bili razdvojeni te nisu znali za postojanje onog drugog.</p><p>On je otkrio i druge<strong> bizarne sličnosti</strong> - oboje su kao klinci imali psa kojeg su nazvali Toy, a najdraži su predmeti u školi i jednom i drugom bili matematika i modelarstvo. Oboje su radili poslove zaštite ljudi - jedan kao šerif, drugi kao zaštitar. Osim toga, otkrio je kako imaju glavobolje u isto vrijeme, ne samo na isti dan, već i u isto doba dana.</p><p>Iako to zvuči kao izmišljeno, i sami blizanci su bili začuđeni. </p><p>To nije bio jedini takav slučaj, a u psihologiji se bilježe i blizanci <strong>Oskar Stohr i Jack Yufe </strong>koji su također bili odvojeni kao bebe, samo što je ovo bilo u Europi 1930-ih. Stohr je odrastao u Njemačkoj te se pridružio Hitlerovoj mladeži. Yufe je, pak, odgojen kao Židov te se preselio i Izrael. Jedan je crtao svastike u bilježnici, drugi je nosio jarmulke.</p><p>I ipak, unatoč tome što su bili međusobno različiti koliko to ljudi mogu biti, kad su se susreli u 50-im godinama života otkrili su da govore slično, vole istu hranu, nose gumene narukvice oko zgloba, hodaju slično i imaju iste<strong> neobične navike</strong> - primjerice oboje ispiru WC školjku prije nego je koriste.</p><p><strong>Stručnjaci</strong> kažu kako to je čudno, ali i ne posve. Za ljude koji su genetski jednaki, nije neobično da reagiraju isto kad su izložen istim svakodnevnim iskustvima (hrana, WC i slično). Činjenica da je jedan Židov, a drugi bivši obožavatelj Hitlera je nevažano, barem genetski gledano.</p>