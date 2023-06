Bizarni fetiši i što znače: Neki se pale na stabla i kipove, a evo zašto žene vole zatvorenike

Prema jednom istraživanju, oko polovice muškaraca i tri četvrtine žena ideje za seksualne maštarije pronalaze u knjigama i uredno ih prakticiraju. Mnogi vole sado - mazo igrice (gotovo 50 posto ispitanika) i obožavaju se snimati tijekom seksa.

Kad se radi o fetišima, oko 60 posto parova se obožava maskirati i igrati razne seksi uloge, naprimjer, rob i njegov vlasnik, a gotovo 30 posto uživa bičevati svog partnera.

Većina ispitanika oba spola priznaje da se pomalo srame svojih seks fantazija i fetiša pa paze s kim će razgovarati o tome, no partneru se uglavnom povjeravaju.

Izdvojili smo neke od fetiša bez kojih pojedinci ne mogu doživjeti orgazam:

​Nytaimori

Ovaj fetiš najviše je raširen u Japanu, a uključuje jedenje sushija s golog ženskog tijela. U prijevodu znači ‘ženska tjelesna prezentacija’. To ne znači da će doći do seksa, ali nytaimori odlično služi kao zabavna predigra. Ako se jede s muškog golog tijela, tad se to zove nantaimori.

Hibristofilija

Seksualna sklonost prema ljudima problematičnog ponašanja. Od hibristofilija pate većinom žene pa tako često osjete seksualnu uzbuđenost prema nekom zatvoreniku.

Ne zna se zašto ovo pogađa većinom žene, no neki stručnjaci objašnjavaju to činjenicom kako za zatvorenika znaju gdje je u svako vrijeme te se ne moraju brinuti oko pospremanja kuće.

Uz to, imaju potpunu kontrolu nad osobom, pa ako se zatvorenik loše ponio ili rekao nešto bezobrazno, one mogu uskratiti posjet i time ga kazniti dok se ne ispriča.

Makrofilija

Fetiš u kojem se ljudi uzbuđuju na pomisao o seksu s jako velikom osobom. I dok neki zamišljaju kako je njihov partner viši od njih za metar ili dva, neki zamišljaju svog partnera visokim stotinama metara. Zahvaljujući virtualnoj stvarnosti, svoj fetiš mogu puno bolje vizualizirati.

Podofilija

Svima dobro poznati fetiš na stopala. On je najčešći od fetiša. Sveučilište u Bologni napravilo je istraživanje na temelju 381 otvorene rasprave povezane s fetišima.

Na tim raspravama je sudjelovalo oko 5000 ljudi. Iz sakupljenih podataka mogli su zaključiti kako od 5000 ljudi, njih 30 posto ima nekakav fetiš povezan s određenim dijelom tijela.

Od tih 30 posto koji imaju fetiš na neki dio tijela, njih čak 47 posto je reklo kako ih seksualno uzbuđuju stopala ili dio na stopalu. Uz to, veliki predmet obožavanja su cipele, najlonke ili japanke, ovisno o preferencijama osobe koju uzbuđuju stopala.

Na stopala su ‘slabi’ i slavni ljudi pa tako fetiš na stopala, između ostalih, imaju poznati španjolski pjevač Ricky Martin, američka pop pjevačica Britney Spears i američki redatelj Quentin Tarantino.

Dendrofilija

U doslovnom prijevodu znači ‘ljubav prema stablima’. Ljudi koji pate od ove vrste fetiša seksualno se uzbude u blizini stabala. Vole ga dirati, ljubiti i maziti.

Spisateljica Brenda Love, koja je napisala ‘Enciklopediju neobičnih seksualnih praksi’, kaže kako su muškarci u prošlosti u nekim plemenima tijekom određenih rituala ejakulirali izravno na koru stabla. Drvetu je u tom trenutku jedino preostalo bespomoćno čekati da se sve brzo svrši.

Klaustrofilija

Dobro poznata klaustrofobija je strah od zatvorenih prostora, a klaustrofilija je fetiš prema zatvorenim prostorima. Osobu seksualno uzbuđuju mali prostori te preferira seks na skučenim mjestima.

Agalmatofilija

U ovom slučaju ljudi osjećaju jaku seksualnu privlačnost kad ugledaju kip ili lutku, a pritom se može javiti i jaka želja za kontaktom. Često fantaziraju o susretima s predmetima obožavanja koji tijekom maštarije mogu i oživjeti.

Uzbuđenje raste i dok promatraju susret dvaju ili više predmeta. Poseban užitak javlja se dok fantaziraju da i sami postaju neki od ‘vrućih’ predmeta.

