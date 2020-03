Bizarni lijekovi iz prošlosti: Cigarete protiv astme i zadaha

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Djeca vas mole: Ostanite doma, zbog vas naša srca mogu stati!

Hvala Bogu na modernoj medicini, jer prije izuma modernih lijekova, liječnici su koristili i brojne prilično upitne metode liječenja, poput cigareta za liječenje astme, lijekova za malariju za liječenje sifilisa, ili raznih parazita koji su se nudili kao - pripravak za mršavljenje.

Portal Bored Panda prikupio je stare reklame za pomalo čudnu medicinsku praksu koja je nekad bila popularna, prenosi Daily Mail.

Tako se pokazalo da je H. Kellogg, koji je stvorio poznate pahuljice od kukuruza, danas jednu od najpopularnijih verzija doručka, te pahuljice prvotno namijenio za - suzbijanje seksualnog nagona. To je bio jedan od najvećih grijehova toga doba. Kellogg je bio liječnik i aktivist i duboko je vjerovao da se zdravom dijetom može zaustaviti masturbacija, iako za to nije imao nikakvih dokaza.

Prije nego što su potpuno istražili i shvatili djelovanje nikotina, ljudi su mislili da pušenje zapravo može pomoći kod astme. Pušenje je tada bilo rijetka zabava, a toliko je malo toga bilo poznato o štetnom utjecaju cigareta da su liječnici vjerovali da cigarete zapravo pomažu protiv lošeg zadaha i - prehlade.

Foto: Facebook Vjerovali ili ne, u viktorijansko vrijeme (dakle, od rođenja kraljice Viktorije 1837. do njene smrti 1901. godine), hrana 'obogaćena' trakavicom smatrala se dijetalnom, odnosno vjerovalo se da čovjek može jesti što god želi, a da se pritom ne deblja. Trebalo je samo pojesti nešto zaraženo parazitima, primjerice jaje. Paraziti su potom 'rasli' u crijevima i ispijali čovjeka, koji zbog toga nije dobivao na težini. Treba li reći da je ovakav oblik 'kontrole težine' često bio i smrtonosan?

'Vin Mariani' (ili vino Mariani) bilo je oboje: fino francusko vino, ali i lijek za različite vrste tegoba, posebno želučanih. Stvorio ga je i patentirao Angelo Mariani, francuski kemičar s Korzike, kojeg je zaintrigirao medicinski potencijal biljke koka. Vino se pojavilo 1860-ih godina, dakle puno prije Coca-Cole, a oglašavalo se kao vino koje 'jača i osvježava tijelo i mozak'.

Metamfetamin je otkriven 1893., kao snažan stimulans centralnog živčanog sustava, koji se sada koristi uglavnom kao ilegalna droga. No u jednom trenutku propisivao se kao lijek za 'ublažavanje žudnje prema hrani', za one koji su u to vrijeme pokušavali suzbiti želju za prejedanjem te depresiju koju su 'hranili' tješeći se hranom.

Pacijentima koji su bolovali od sifilisa na početku 20. stoljeća prepisivao se lijek za malariju, jer izaziva visoku temperaturu. Oko 15 posto pacijenata oboljelih od sifilisa bi umrlo.

Unatoč smrtonosnom učinku arsena, tablete s tim otrovom omotane čokoladom prepisivale su se sve do 20. stoljeća, kao lijek za triper i sifilis.

Danas znamo dovoljno o tome da treba izbjegavati živu, koja može oštetiti unutarnje organe, no nekada je to bila osnova lijeka za melankoliju, sifilis i gripu.

Na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, pa sve do 1890. godine u medicini su se uobičajeno koristili dijelovi tijela umrlih za liječenje raznih bolesti, uključujući epilepsiju, ili krvarenje. Najčešći korišteni dijelovi bili su krv, tjelesna mast, kosti i meso. Zato je jedan od najpopularnijih lijekova koji se često krijumčario bio prah egipatskih mumija.

