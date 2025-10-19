Pad američkog Dow Jonesa 1987. izazvao je pad burzi na globanoj razini, bez velike ekonomske depresije
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Black Monday: Dan kad su potonule svjetske burze
Čitanje članka: 1 min
"Crni ponedjeljak" (Black Monday) uvriježio se kao sinonim za globalni slom burzi koji se dogodio 19. listopada 1987. godine, kad je američki Dow Jones indeks pao 22,6 posto u samo jednom danu. To je pokrenulo paniku i strah od recesije, no do oporavka je došlo relativno brzo, odnosno ipak nije uslijedila ekonomska depresija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku