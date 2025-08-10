Dok su ljubitelji matche već mjesecima oduševljeni svojim Strawberry Matcha Latte, kavoljupci ovog ljeta luduju za novim viralnim napitkom, Blueberry Iced Latte
'Blueberry Iced Latte' je novi ljetni hit: Imamo i super recept
Ovaj ledeni napitak nije samo još jedna kava s voćnim dodatkom. Srce napitka čini domaći sirup od borovnica, napravljen od pravih plodova, bez umjetnih aroma i konzervansa. Taj sirup ne samo da daje intenzivan voćni okus, nego i osvježavajuću kiselkastu notu koja se izvrsno slaže s gorkim espressom ili cold brew kavom.
Najbolje od svega je što možete koristiti i smrznute borovnice, pa Blueberry Iced Latte možete pripremati i tijekom cijele godine. Sirup možete zasladiti šećerom, medom ili javorovim sirupom, a ako želite, dodajte malo vanilije za dodatnu dubinu okusa.
Kako napraviti svoj Blueberry Iced Latte?
Sastojci:
- šalica borovnica
- šalica šećera
- šalica vode
- ekstrakt vanilije
- prstohvat soli
- 2 žličice javorovog sirupa
- 150 ml mlijeka
- espresso
- led
Postupak:
- Sve sastojke za sirup stavite u lončić, zakuhajte i lagano zgnječite borovnice da puste sok. Kuhajte 15-ak minuta dok se sirup ne zgusne.
- Na kraju sirup od borovnica procijedite - ili ne morate, ako volite komadiće voća. Ohladite ga i spremite u staklenku u hladnjak,
Nakon što se sirup ohladio, u čašu dodajte led, prelijte s 3 žlice sirupa, dodajte svoje omiljeno mlijeko i na vrh ulijte 2 espressa ili koncentrat cold brew kave.
Ovaj napitak nije samo užitak za nepce, već i savršen instagramerski motiv. Slojevi u čaši, intenzivna boja sirupa i ledena kava čine ga vizualno atraktivnim i osvježavajućim. Osim toga, lakoća pripreme i mogućnost prilagodbe okusa po želji, čine ga savršenim izborom za sve koji vole isprobavati nove stvari kod kuće.
