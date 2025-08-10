Obavijesti

'Blueberry Iced Latte' je novi ljetni hit: Imamo i super recept

Dok su ljubitelji matche već mjesecima oduševljeni svojim Strawberry Matcha Latte, kavoljupci ovog ljeta luduju za novim viralnim napitkom, Blueberry Iced Latte

Ovaj ledeni napitak nije samo još jedna kava s voćnim dodatkom. Srce napitka čini domaći sirup od borovnica, napravljen od pravih plodova, bez umjetnih aroma i konzervansa. Taj sirup ne samo da daje intenzivan voćni okus, nego i osvježavajuću kiselkastu notu koja se izvrsno slaže s gorkim espressom ili cold brew kavom.

Najbolje od svega je što možete koristiti i smrznute borovnice, pa Blueberry Iced Latte možete pripremati i tijekom cijele godine. Sirup možete zasladiti šećerom, medom ili javorovim sirupom, a ako želite, dodajte malo vanilije za dodatnu dubinu okusa.

Kako napraviti svoj Blueberry Iced Latte?

Sastojci:

  • šalica borovnica
  • šalica šećera
  • šalica vode
  • ekstrakt vanilije
  • prstohvat soli
  • 2 žličice javorovog sirupa
  • 150 ml mlijeka
  • espresso
  • led
Postupak:

  • Sve sastojke za sirup stavite u lončić, zakuhajte i lagano zgnječite borovnice da puste sok. Kuhajte 15-ak minuta dok se sirup ne zgusne.
  • Na kraju sirup od borovnica procijedite - ili ne morate, ako volite komadiće voća. Ohladite ga i spremite u staklenku u hladnjak,

Nakon što se sirup ohladio, u čašu dodajte led, prelijte s 3 žlice sirupa, dodajte svoje omiljeno mlijeko i na vrh ulijte 2 espressa ili koncentrat cold brew kave.

Foto: Pinterest

Ovaj napitak nije samo užitak za nepce, već i savršen instagramerski motiv. Slojevi u čaši, intenzivna boja sirupa i ledena kava čine ga vizualno atraktivnim i osvježavajućim. Osim toga, lakoća pripreme i mogućnost prilagodbe okusa po želji, čine ga savršenim izborom za sve koji vole isprobavati nove stvari kod kuće.

