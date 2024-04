Bob Dylan na usnoj harmonici zaradio prvi novac od glazbe

Arhitekt Cass Gilbert dizajnirao je popularnu zgradu Woolworth Building, koja se nalazi na adresi 233 Broadway na Manhattanu u New Yorku. Službeno je otvorena 24. travnja 1913. godine, a do 1930. godine bila je to najviša zgrada na svijetu. Visoka je ukupno 240 metara, a nakon više od stoljeća i dalje je jedna od 100 najviših zgrada u SAD-u. F. W. Woolworth, osnivač brenda popularnih trgovina Five-and-ten-cent, zamislio je neboder kao sjedište svoje tvrtke.

Sve je planirao s tvrtkom Irving National Exchange Bank, koja je također pristala koristiti neboder kao svoje sjedište. Woolworth je imao najbrža dizala na svijetu kad je otvoren. Okno dizala suženo je tako da u slučaju slobodnog pada zračni jastuci spriječe preveliku brzinu i propast kabine.

Prvi put protiv Engleza

Hrvatska nogometna reprezentacija prvu utakmicu protiv Engleske u povijesti odigrala je 24. travnja 1996. godine uoči Europskog prvenstva. Prijateljski susret na starom Wembleyu u Londonu završio je bez golova. Briljirao je Marijan Mrmić s nekoliko sjajnih obrana. Hrvatsku je vodio Miroslav Ćiro Blažević. To je ujedno bilo i prvi put da se samostalna Hrvatska pokazala svijetu na nekom većem natjecanju.

Bob Dylan zaradio prvi novac od glazbe

Na današnji dan 1961. godine Bob Dylan je snimio svoj prvi glazbeni materijal i zaradio prvih 50 dolara od glazbe. Novac je zaradio svirajući usnu harmoniku na albumu 'Midnight Special' Harryja Belafontea.

