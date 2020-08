- Moji ciljevi su uvijek u korak s fitnes re\u017eimom. Zna\u010di, kada sam zapo\u010dela s bodybuildingom imala sam za cilj postati modelom - obja\u0161njava.\u00a0

Bodybuilderica i bikini model: 'Puno je teže biti fit nakon 50'

Osim što izgleda super u 53. godini, pobjeđuje na natjecanjima te se nada da će nastaviti s modelingom i nakon 60. Potiče druge da se ne odriču mogućnosti da dobro izgledaju unatoč godinama

<p>Majka i bikini model <strong>Lori Vick </strong>(52) iz Teksasa stalno privlači pozornost muškaraca, ali i žena zbog svog izgleda. Svi hvale njezinu liniju, a poglavito zbog činjenice da je prošla pedesetu, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/texas-mom-fitness-shape-younger" target="_blank">FoxNews.</a></p><p>- Ljudi me hvale, ali i često ne vjeruju da imam 52 godine te misle da sam puno mlađa. Samo ću reći da se nakon 50-e puno teže brinuti o svom izgledu nego u mlađim danima. Potreban je stalan napor kako bi se održala dobra forma - kaže Lori. </p><p>Kaže da je uvijek bila sportski tip. Godinama je sudjelovala u polumaratonima i maratonima. Službeno je i fitness trenerica i nutricionistica, a taj posao je radila više od 30 godina. Tek kad se 2014. godine odlučila na bodybuilding, uspjela je isklesati tijelo kakvo ima sada. Rekla je da održava liniju vježbajući pet do šest puta tjedno. Hrani se 'čistim' dijetnim namirnicama koje su uglavnom biljnog podrijetla te izbjegava hranu s glutenom i brzu hranu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Postao fitness instruktor s cerebralnom paralizom</p><p>- Uvijek sam bila sportski tip, a fitness je za mene bio lakši nego za većinu drugih, ali kako starim sve postaje teže - kaže te dodaje da je kod sporta najvažnije biti odlučan, discipliniran i predan. </p><p>Ona provodi sate u teretani, a počinje s kardio vježbama već u rano jutro. Trči oko 7 kilometara nakon čega slijedi trening snage s utezima, a potom se opet 'baca' na kardio. </p><p>- Moji ciljevi su uvijek u korak s fitnes režimom. Znači, kada sam započela s bodybuildingom imala sam za cilj postati modelom - objašnjava. </p><p>Osim što izgleda super u 53. godini, pobjeđuje na natjecanjima te se nada da će nastaviti s modelingom i nakon 60. Potiče druge da se ne odriču mogućnosti da dobro izgledaju unatoč godinama. </p><p>- Tko god se želi ostvariti izgledom nakon 50-e podržavam ga svi srcem - kaže te napominje da nudi i upute onima koji su zainteresirani za promjenu načina života. </p><p>- Ja sam se dugo borila da pomaknem svoje granice. To je dobra stvar i sada sam zadovoljna svojim životom i dobrom kondicijom u pedesetima - zaključuje. </p>