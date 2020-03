Bogataši i korona virus: Oni se za epidemiju spremaju drukčije

- Na putu za Pariz - napisala je na Instagramu glumica Gwyneth Paltrow. Fotografirala se s maskom na licu u zrakoplovu na putu za pariški Tjedan mode.

- Već sam bila u takvom filmu. Čuvajte se - dodala je referirajući se na film Zaraza u kojem je glumila 2011. godine.

No ona nije pozirala s običnom maskom kao što su to učinile Kate Hudson ili Bella Hadid. One su nosile obične jednokratne maske. Gwyneth se odlučila za masku Airinum švedskog proizvođača koja se sastoji od pet slojeva za filtraciju zraka, a pritom je meka i nježna za kožu.

Cijena jedne takve maske je u rasponu od 450 do 600 kuna, a zalihe su rasprodali do travnja. Ljekarna C.O. Bigelow u Greenwich Villageu koja prodaje N95 maske za lice koje filtriraju viruse javlja kako su također rasprodali zalihe, a na listi čekanja im je 300 ljudi.

- Mnogi poznali dolaze u C.O. Bigelow, no obično su vrlo skromni. Sada, kako bi došli do maski, govore: Znate li za koga ja radim? No mi time nismo impresionirani - kazao je zaposlenik James O'Connor za New York Times.

Britanski proizvođač maski za lice Cambridge Mask Company ističe kako se njihovi proizvodi sastoje od više slojeva za filtraciju te vojnog ugljika. Prodaja je porasla 20 do 30 puta, a cijena im je oko 180 kuna. Bogati ne štede kad je riječ o zaštiti svog zdravlja.

Također, mnogi su odustali od letova u prvoj klasi te radije uzimaju privatne zrakoplove kako bi sigurnije putovali do svojih destinacija. Bogati klijenti konzultiraju privatne liječnike i druge poznate zdravstvene djelatnike. Zašto potrošiti 24 kune na obični gel za dezinfekciju ruku, kad možete platiti više od 200 kuna za luksuzni brend Byredo iz Europe koji dodaje cvjetnu notu mirisa kruške ili bergamota. I to je rasprodano.

Možda ćete imati više sreće sa Olikom, tvrtkom koja proizvodi gelove za dezinfekciju u obliku modernističkog pilića i košta oko 90 kuna za pakiranje od tri komada.

- Ne znamo koliko će naše zalihe još potrajati jer svake minute dobivamo narudžbe - kazao je Alastair Dorward iz te tvrtke. Dodao je kako kupci nabavljaju velike količine proizvoda kako bi se opskrbili dok još mogu.

Porasla je i prodaja paketa za preživljavanje koje je pokrenuo Judy, start-up Simona Hucka. U ponedjeljak su objavili kako su rasprodali sve osnovne pakete čija je cijena oko 300 kuna, kao i velike pakete s cijenom od oko 900 kuna. U velikom paketu nalazi se kutija za prvu pomoć, vrećica za opasan otpad, vlažne maramice, gel za dezinfekciju ruku, baterije, svjetiljka i druga oprema.

- S radom smo započeli prije 40 dana i tri tjedna nakon toga već imamo globalnu pandemiju - kazao je Huck.

Letjeti bez virusa

U zrakoplovima se nalaze bakterije i virusi oduvijek. Peremo ruke u skučenim avionskim toaletima, izbjegavamo pojesti hranu koja nam je pala na pladanj, a ako smo baš higijenski tip, vlažnim maramicama ćemo prebrisati naslone za ruke. Čisto da budemo sigurni. No danas je nemoguće biti siguran, pa je ipak privatni zrakoplov bolja opcija.

Za Bloomberg News bogatiji ljudi su izjavili kako ostaju kod kuće radije nego da putuju, a pripremili su privatne zrakoplove koji će ih u slučaju potrebe prevesti do vikendica na izoliranim mjestima u Idahu. The Guardian je objavio da su bogatiji ljudi naručili charter letove za evakuaciju iz Kine i drugih mjesta na kojima bukti zaraza.

Za neke privatne zrakoplovne kompanije strah znači mogućnost. Southern Jet iz Boca Ratona nedavno je poslao e-mail u kojem stoji "Izbjegavajte korona virus, letite privatnim letom. Javite nam se već danas". I uspjelo im je. Porasla je potražnja, a cijena leta od Floride do New Yorka iznosi oko 120.000 kuna. Ipak, mnogi su njihovu reklamnu kampanju prozvali neukusnom.

- Nismo željeli potaknuti strah tim mailom, nego pokazati da korona virus predstavlja opasnost za javno zdravlje te nam je drago da možemo pružiti uslugu koja omogućuje dodatnu sigurnost - kazao je direktor prodaje te tvrtke Eric Sanchez.

Bogatiji ljudi koji su planirali ljetovati u Italiji, sad traže destinacije na moru koje pružaju izolaciju, poput jahti na Mediteranu. Jennifer Saia je direktorica tvrtke B/B Yacht Charter iz Newporta i kaže kako je njihov vjerni klijent, inače umirovljeni direktor telekomunikacijske tvrtke, rezervirao vilu u Firenci za travanj, no sad je odlučio uzeti jahtu na Bahamima.

- To itekako ima smisla. Želite obitelj držati u malom i čistom prostoru te iz automobila ući u privatni zrakoplov, a odatle ravno na jahtu bez doticaja s drugim ljudima - kazala je.

No gdje ići? Svi luksuzni sajmovi, umjetnički festivali i slična događanja su odgođeni ili otkazani. Prošlog tjedna je luksuzna industrija satova otkazala dva najveća godišnja događaja: The Watches@Wonders Ženeva i Baselworld.

- Baselworld je utemeljen 1917. godine, tijekom Prvog svjetskog rata, i do danas nikad nije otkazan, čak ni tijekom Drugog svjetskog rata, epidemije SARS-a i drugih sličnih epidemija. Ovo je presedan - kazao je Joe Thompson, urednik stranice koja se bavi satovima.

Otkazan je i Art Basel Hong Kong, dok je Art Dubai odgođen. Armory Show u New Yorku otvara se 5. ožujka bez obzira na korona virus, a kritičar umjetnosti Jerry Saltz kaže da će doći samo najveći poklonici umjetnosti.

- Vjerojatno neće biti rukovanja ni velikih pozdrava na otvorenju, no nekima od nas to i odgovara. Oduvijek sam mislio da na krivi način pozdravljam poljupcem u obraz - nasmijao se.

I druge industrije su otkazale ili odgodile velika okupljanja, pa je tako otkazan Ženeva Auto Show te Furniture Fair u Milanu, Yacht Show u Singapuru te International Boat Show u Dubaiju. Filmski festival u Cannesu za sad još planiraju u svibnju, no organizatori promišljaju o tome.

- Pokušavamo, ali ne možemo predvidjeti sve što se još može dogoditi - kaže glasnogovornica festivala Aida Belloulid.

Tim Ferris, prodavani autor i dugogodišnji investitor koji živi u Austinu u Teksasu zatražio je od gradonačelnika Austina da razmisli o otkazivanju South by Southwest festivala.

- Nakon dugog promišljanja odlučio sam otkazati svoje sudjelovanje na tom festivalu. Obožavam ga, ali ne vjerujem da se može kontrolirati korona virus - napisao je na Twitteru. Amazon Studios, TikTok, Facebook i Twitter su također otkazali sudjelovanje.

Hitni prijem

Čak i kad nema virusa, mnogi izbjegavaju odlaske u bolnicu. Bogati ljudi imaju pristup privatnim liječnicima u svako doba dana i noći, a dosadašnje dogovore sa specijalistima pretvaraju u drugi tip medicinske usluge koji im omogućuje kućne posjete privatnog liječnika. Sollis Health iz New Yorka omogućuje obiteljsko članstvo po cijeni od 48.000 kuna na godinu koja uključuje VIP prostore za hitni prijem kao i kućne posjete.

- Otkako je korona virus stigao u SAD, porastao je broj upita ljudi koji žele postati članovi - tvrdi dr. Ben Stein, medicinski direktor Sollisa.

Mnogi sadašnji članovi su zabrinuti oko stanja i prikupljaju lijekove protiv gripe te druge antiviralne lijekove i antibiotike. Brine ih i to što su bolnice prepune ljudi, a nestašica je maski. Dr. Stein kaže da je čak jedna članica glumica nazvala zabrinuta zbog predstojećeg puta u Japan gdje je trebala snimiti scenu s poljupcem, te se htjela uvjeriti da će u Sollisu dobiti VIP tretman ako se vrati sa simptomima gripe. Jesu li takve mjere pretjerane?

Dizajner i glumac Waris Ahluwalia član je Sollisa i smatra da ne treba riskirati uz toliku nesigurnost.

Pripremajući se za putovanje u wellness oazu La Sirenuse u Italiji, nazvao je Sollis tražeći kućnu dostavu maski zajedno sa preventivnim receptom za lijek protiv virusa, iako mu je liječnik rekao da taj lijek ne djeluje na korona virus.

- Očito nitko nema pojma kako će se ovo razvijati, no morate imati osjećaj da gdje postoji dim, ima i vatre - kazao je.

Maske koje je naručio stigle su rađene po mjeri, što je za njega jako važno jer je Sikh i nosi bradu. Priča kako je iskušao odgovara li mu maska tako što mu je liječnik na glavu stavio kapuljaču nalik onoj kakvu nose pčelari, a zatim je unutrašnjost pošpricao pepermintom u spreju.

Nije bilo nikakvog mirisa, što znači da maska nije propuštala. No zbog epidemije korona virusa u Italiji, Ahluwalia je otkazao svoj posjet toj zemlji. Planira umjesto stoga otići u Istanbul, iako još nije posve odlučio.

- Ne znam hoće li ovo proći ili je to početak kraja. Pogodilo bi me da je to početak kraja jer imam puno projekata na kojima radim - kazao je.

Soba za paniku

Skupa jahta je samo privremeno utočište za one koji žele izbjeći susret s mikrobima u svijetu. No oni koji žele preživjeti globalnu infekciju, dobro opskrbljen bunker u vlastitom domu je izraz krajnjeg luksuza.

- Nasljednica iz Southamptona sagradila je medicinski izoliranu sobu sa zasebnim ventilacijskim sustavom. Ima sustav negativnog tlaka kako bi se onemogućila cirkulacija patogena, a sadrži i spavaću sobu, kuhinju, lijekove, laboratorij, boce s kisikom, hranu, zaseban set posuđa i plahti - kaže dr. Stein opisujući raskoš koju si je priuštila članica.

Navodno u Silicijskoj dolini bogataši traže napuštene silose koje bi pretvorili u elitne bunkere, a smatraju kako je korona virus upravo scenarij smaka svijeta za koji su se pripremali.

Marvin Liao, bivši partner tvrtke 500 Startups već dugo priprema hranu u konzervama, vodu i gelove za dezinfekciju kao i toaletni papir. Nedavno je nabavio i pročistač zraka koji košta 4800 kuna.

- Ne znam jesmo li spremni za ovo, no mislim da sam osobno bolje pripremljen od drugih ljudi jer sam se opskrbio svim potrepštinama - kazao je.

Marvinov kolega Jon Stokes slaže se s njim i tvrdi kako ima dovoljno namirnica za nekoliko mjeseci, a nedavno je kupio i stetoskop te oksimetar koji mjeri kisik u krvi kako bi mogao kod sebe i članova obitelji paziti na eventualne znakove pojave virusa.

- Ova situacija je točno ono za što sam se pripremao. Osim onih koje je pripremaju za sudnji dan, za nas, obične ljude, to je upravo to. Pandemija zbog koje se morate skloniti i barem nekoliko tjedana ili mjeseci preživjeti. Upravo to i činimo - zaključio je.

