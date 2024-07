Bogati kulturno-glazbeni program u Drnišu: Četvrto izdanje festivala 'Goodfest'

Festival u organizaciji Kazališta Moruzgva i Turističke zajednice Grada Drniša već godinama okuplja zaljubljenike u umjetnost, glazbu, kazalište i neizostavno dobru gastro ponudu te na jednom mjestu donosi kulturnu scenu Hrvatske svim posjetiteljima.

Foto: arhiva

A upravo ovoga ljeta nudit će nikad bogatiji program pa će tako svi posjetitelji moći uživati u dramskoj radionici za najmlađe, utrci GOODfest FUN RUN ili kiparskoj radionici za djecu i odrasle. Spreman je neizostavan kazališni i glazbeni program, a festival je otvorenog karaktera, odnosno ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Otvorenje festivala započinje u petak dramskim radionicama za djecu, nastavlja se kazališnim programom upravo Kazališta Moruzgva predstavom Ništa im neće bit' te u večernjim satima istoga dana, od 22h nadalje očekuje se bogat glazbeni program.

Kazalište Moruzgva ovoga ljeta u Drniš donosi neodoljivu predstavu Ništa im neće bit’ koja će vas nasmijati, dirnuti i potaknuti na razmišljanje o ljubavi, odnosima i novim počecima.

Nastala iz pera majstorice kratke proze Tanje Mravak, ova predstava razotkriva tajne obiteljskog života i donosi smijeh i emocije na pozornicu te pred gledatelje stavlja niz sitnica svakodnevnog obiteljskog života u kojima se svi mogu prepoznati.

Foto: Arhiva

Ecija Ojdanić i Frano Mašković briljiraju u glavnim ulogama, donoseći neodoljivu kemiju i vješto izvedene komične trenutke. Zanimljiv kazališni program slijedi predstavom Ljubaf Kerekesh teatra, 21. srpnja, a publiku će zabavljati Ana Begić Tahiri, Iva Šimić Šakoronja, Goran Koši, Jan i Ljubomir Kerekeš.

Također će biti prikazane i predstave Pračovjek Zakon teatra 21.srpnja, Testosteron Ludens teatra i Teatra Exit, 22. srpnja te predstava Da sam ptica Fiji grupe i Ustanove Festum Umag, prema rasporedu 23. srpnja.

Foto: arhiva

Ovogodišnji festival sadržavat će i dobro znani GOODfest ON TOUR kada će predstave od 20. do 26. srpnja biti dostupne i publici u Oklaju, Mirlović Zagori i Unešiću. A upravo za kazališni program dodjeljivat će se i nagrade: dvije nagrade žirija i to za najbolju mušku i najbolju žensku ulogu te nagrada publike za najbolju predstavu u cjelini.

Za glazbeni program otvaranja GOODfesta, u petak, 19. srpnja zadužen je DJ Meng Ren koji će posjetitelje rasplesati hitovima iz 80-ih, slijedi Teke Yeke u subotu, 20. srpnja, te 21. stpnja za DJ pult se vraća DJ Meng Ren koji će ovoga puta puštati hitove iz 90-ih. Četvrti dan, 22. srpnja sve posjetitelje će zabavljati Travellin', a festival će svojim nastupom zatvoriti bend Vinyl.