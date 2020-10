Bogatstvo okusa: Slani krumpir s maslacem od ružičastog papra

Ako želite isprobati pečeni krumpir na drugačiji način onda je ovo pravi recept za vas. Trebat će vam samo nekoliko sastojaka, a najvažnije je da imate pri ruci svježi i mladi krumpir

<p>Slana kora ovako spravljenog krumpira savršeno začini krumpir, baš kao što bi to bilo da ste ga kuhali na pari slane vode. No, ovako hermetički zatvoren koncentrira njegov poseban okus i teksturu. Krumpiri su nakon ove metode gusti i gotovo kremasti.</p><p>Sastojci:</p><p>Za krumpir:</p><p>Za maslac:</p><p>Priprema: </p><p>Zagrijte pećnicu na 400 stupnjeva. Zatim operite krumpir. U velikoj zdjeli zajedno pomiješajte sol, iglice ružmarina, zrno papra i 1 šalicu vode, zgnječite zrna papra među prstima kao i iglice ružmarina, da puste ljepljivo ulje. To će učiniti ovu smjesu vlažnom i mirisnom. (Možda ćete morati dodati još malo vode ako smjesi zatreba više vlage da bi bila poput mokrog pijeska.)</p><p>Prenesite malo manje od polovice ove smjese soli na dno široke, plitke, teške tave ili tepsije kako biste napravili slani sloj debeo oko jedan centimetar. Stavite krumpir u pijesak, blizu jedan drugome, ali ako je moguće da se ne dodiruju.</p><p>Ostatak smjese soli stavite preko krumpira i zagladite rukama dok krumpir čvrsto ne zatvorite u pokrivač od soli. Zaobljeni vrhovi krumpira prikazat bit će kao kvržice ispod soli.</p><p>Krumpir pecite 30 do 40 minuta, dok čačkalica neće lako probiti krumpir ili ga možete testirati na stražnjoj strani ruke. Smjesa od soli će se osušiti i stvrdnuti poput gline - a tijekom pečenja će ukusno mirisati.</p><p>Dok se krumpir peče, pripremite maslac. Zrno papra sameljite s cijelim granama ružmarina kako biste stvorili grubi prah. Uklonite izmrvljene grančice ružmarina. Iz ružmarina želite izvući uljastu aromu, a ne same igle. U maloj zdjelici zgnječite prah od papra sa slanim maslacem vilicom dok se dobro ne sjedini.</p><p>Za posluživanje, krumpir pritisnite na čvrstoj površini kako bi pukla slana kora. Nekoliko čvrstih udaraca olabavit će krumpir iznutra. Možete upotrijebiti i uobičajeni nož kako bi otvorili slanu koru pomoću linija. Poslužite krumpir sa složenim nadjevom od maslaca u maloj zdjelici sa strane, prenosi <a href="https://cooking.nytimes.com/recipes/1021483-salt-baked-new-potatoes-with-pink-peppercorn-butter" target="_blank">Cooking NYT</a>.</p>